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В Іспанії на 22% підвищать мінімальну зарплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 гру, 2018 18:37
Пропонуємо до обговорення:
Мінімальний розмір оплати праці в Іспанії в 2019 році підвищать на 22% з 736 до 900 євро.
Дивися повний текст В Іспанії на 22% підвищать мінімальну зарплату
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R2
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Додано: Нед 16 гру, 2018 18:37
Еще одни последователи Сальвадора Альенде. Тарьте серебро и золото!
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Grisha1
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Додано: Нед 16 гру, 2018 20:16
Когда себе ещё в несколько раз поднимут...
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evs-igor
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Додано: Нед 16 гру, 2018 20:17
....Это я про Пороха...
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Додано: Пон 17 гру, 2018 09:36
ЗП в Украине позволяет купить еды, и доехать до работы.
Заметьте, это мин ЗП 900 евро (900х32=28 800)! Самых простых рабочих мест.
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Rainbow
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Додано: Пон 17 гру, 2018 12:52
Rainbow написав:
ЗП в Украине позволяет купить еды, и доехать до работы.
Заметьте, это мин ЗП 900 евро (900х32=28 800)! Самых простых рабочих мест.
Пока у нас люди не научатся себя уважать в первую очередь, и будут соглашаться работать за проезд и комуналку то никто больше платить и не станет.
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tigr-uu
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Додано: Пон 17 гру, 2018 13:05
Rainbow написав:
ЗП в Украине позволяет купить еды, и доехать до работы.
Заметьте, это мин ЗП 900 евро (900х32=28 800)! Самых простых рабочих мест.
В Украине минзар повышают до 4173 грн, что позволит проехаться в Киеве 521 раз по 8 гривен. В Мадриде на минзар 900 евро можно проехаться 600 раз по 1.5 евро. Разница не такая уж колоссальная
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safonovstanislav
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Додано: Пон 17 гру, 2018 13:55
safonovstanislav Вы бы выбрали где жить ? В Мадриде на 900 евро или в Киеве на 4173 грн?
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Molchyn
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Додано: Пон 17 гру, 2018 14:21
Molchyn написав:safonovstanislav
Вы бы выбрали где жить ? В Мадриде на 900 евро или в Киеве на 4173 грн?
Без разницы. Уровень жизни на минималку будет примерно одинаковым, т. е. ни там, ни там не прожить. На то она и минималка, что на неё можно прожить только в провинции, а в столицах все получают больше, кто реально работает
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safonovstanislav
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