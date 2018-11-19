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В Іспанії на 22% підвищать
мінімальну зарплату

В Іспанії на 22% підвищать мінімальну зарплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:29

Re: В Іспанії на 22% підвищать мінімальну зарплату

  tigr-uu написав:Пока у нас люди не научатся себя уважать в первую очередь, и будут соглашаться работать за проезд и комуналку то никто больше платить и не станет.

Расскажите это работяге в Сомали...
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