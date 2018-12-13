КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» візьме кредит в державному банку на 10 млн доларів.
Дивися повний текст Запорізький аеропорт візьме $10 мільйонів кредиту на будівництво терміналу.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 21:50
Запорізький аеропорт візьме $10 мільйонів кредиту на...
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Дивися повний текст Запорізький аеропорт візьме $10 мільйонів кредиту на будівництво терміналу.
Додано: Нед 16 гру, 2018 21:50
В государственном банке ...кредит в млны долларов...аэропорт в Запорожье)) Ну да, почему бы и нет , кризис все спишет, народ оплатит
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