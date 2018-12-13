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Запорізький аеропорт візьме
$10 мільйонів кредиту на...

Запорізький аеропорт візьме $10 мільйонів кредиту на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 21:50

Запорізький аеропорт візьме $10 мільйонів кредиту на...

Пропонуємо до обговорення:
КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» візьме кредит в державному банку на 10 млн доларів.

Дивися повний текст Запорізький аеропорт візьме $10 мільйонів кредиту на будівництво терміналу.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 21:50

В государственном банке ...кредит в млны долларов...аэропорт в Запорожье)) Ну да, почему бы и нет , кризис все спишет, народ оплатит
Moimir
 
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