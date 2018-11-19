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BMW і Porsche презентували супершвидку зарядну станцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 00:09
Пропонуємо до обговорення:
Автовиробники BMW AG і Porsche представили зарядну станцію, яка дозволяє заряджати електрокари менше ніж за три хвилини, що дозволить автомобілю проїхати 100 кілометрів.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 00:09
пол мегаватта на тачку - это круто
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