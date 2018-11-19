Автовиробники BMW AG і Porsche представили зарядну станцію, яка дозволяє заряджати електрокари менше ніж за три хвилини, що дозволить автомобілю проїхати 100 кілометрів.
Дивися повний текст BMW і Porsche презентували супершвидку зарядну станцію.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 00:09
BMW і Porsche презентували супершвидку зарядну станцію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст BMW і Porsche презентували супершвидку зарядну станцію.
Додано: Вів 18 гру, 2018 10:49
Головне, щоб в умовах гарантії на батарею автівки не було написано, що швидка зарядка є підставою відмови в гарантії...
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:02
машина просто не примет больше ток, чем положено
главное оружие рашистов - ложь
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