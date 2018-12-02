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HTC зняла з продажу свій
останній флагманський смартфон

HTC зняла з продажу свій останній флагманський смартфон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 08:03

HTC зняла з продажу свій останній флагманський смартфон

Пропонуємо до обговорення:
Тайванська компанія HTC, судячи з усього, зняла з виробництва флагманський смартфон HTC U12 +.

Дивися повний текст HTC зняла з продажу свій останній флагманський смартфон.
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