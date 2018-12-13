Озвучено середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства.
Дивися повний текст Українці стали витрачати на їжу ще більше грошей - Держстат.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 10:27
Українці стали витрачати на їжу ще більше грошей - Держстат
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці стали витрачати на їжу ще більше грошей - Держстат.
Додано: Пон 17 гру, 2018 10:27
Примерно так и есть, на еду уходит около 8 тыс.грн в месяц, чтобы нормально питаться. Семья из трех человек (грудной ребенок).
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