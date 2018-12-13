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Українці стали витрачати на їжу
ще більше грошей - Держстат

Українці стали витрачати на їжу ще більше грошей - Держстат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:27

Українці стали витрачати на їжу ще більше грошей - Держстат

Пропонуємо до обговорення:
Озвучено середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства.

Дивися повний текст Українці стали витрачати на їжу ще більше грошей - Держстат.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:27

Примерно так и есть, на еду уходит около 8 тыс.грн в месяц, чтобы нормально питаться. Семья из трех человек (грудной ребенок).
LOKY
 
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