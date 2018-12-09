Наступні п’ять років будуть ще більш важливими.
Дивися повний текст Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 10:30
Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років.
Додано: Пон 17 гру, 2018 10:30
Мне не нравятся его приоритеты.
А где конкретика?
ТОМОС это хорошо, похвала и поклон, плюсик в карму и голоса на выборах, но этого мало.
Почему так много депутатов на Грушевского, это Президента не волнует, почему население Украины сокращается, а их количество нет?!
И много всего другого, в общем - незачет.
Додано: Пон 17 гру, 2018 10:42
Лёню Брежнева уже напоминает - чтобы люди жили лучше,за мир во всем мире,будем настойчиво овладевать знаниями. Цель,которая не является конкретной,не является целью.
Додано: Пон 17 гру, 2018 10:45
Красиво обо всём и ничего конкретного.Наверное сделал вывод с предыдущих обещаний.
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