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Президент назвав пріоритети
України на найближчі п'ять років

Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:30

Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років

Пропонуємо до обговорення:
Наступні п’ять років будуть ще більш важливими.

Дивися повний текст Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:30

Мне не нравятся его приоритеты.
А где конкретика?
ТОМОС это хорошо, похвала и поклон, плюсик в карму и голоса на выборах, но этого мало.
Почему так много депутатов на Грушевского, это Президента не волнует, почему население Украины сокращается, а их количество нет?!

И много всего другого, в общем - незачет.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:42

Лёню Брежнева уже напоминает - чтобы люди жили лучше,за мир во всем мире,будем настойчиво овладевать знаниями. Цель,которая не является конкретной,не является целью.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:45

Красиво обо всём и ничего конкретного.Наверное сделал вывод с предыдущих обещаний.
sena_2008atp
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