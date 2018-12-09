Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років
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подписання ассоциация с ЕС, которую 20 лишним лет никто не смог подписать, безвизовый режим, который до него 20 с лишним лет только обещали
И он не мог. Сколько пустых обещаний от него было (через неделю/месяц)? Дали только потому, что за это люди жизнь отдали. По остальному перечню его там и рядом не стояло. И все ли из перечисленного так радужно? Но будем вместе надеятся на лучшее!
Мне открыли глаза! Я уверовал в ПАПу! Он (начну с конца):Пилот гражданской авиации (лоукосты), мастер по сбору авиатехники, генеральный конструктор новых видов вооружения в т.ч. космического, строитель космодрома в Кадане, таможенник и пограничник, кинорежиссер (кинематограф, стали снимать много фильмов в Украине), первосвященник (Создана своя церковь), спонсор, инвестор (рост ВВП и зарплаты растут очень быстро) , доктор (началась медецинская реформа ), айтишник и социолог (созданы сайты петиций), нефтяник и газовщик (реформа Нафтогаза), наперсточник (система прозорро), дорожник (создался дорожный фонд), дипломат (подписання ассоциация с ЕС,безвизовый режим), полисмен (новая полиция), маршал-полководец (фактически воссозданная с нуля армия), депутат-законотворец (децентрализация). И так по мелочи...
подписання ассоциация с ЕС, которую 20 лишним лет никто не смог подписать, безвизовый режим, который до него 20 с лишним лет только обещали
И он не мог. Сколько пустых обещаний от него было (через неделю/месяц)? Дали только потому, что за это люди жизнь отдали. По остальному перечню его там и рядом не стояло. И все ли из перечисленного так радужно? Но будем вместе надеятся на лучшее!
sumy4 написав:Molchyn Вам и всем вечно недовольным всем: приоритеры, а не цели. А по поводу достижений: 1. децентрализация впервые за 20 с лишним лет, бюджеты региональных уровней выросли в разы и начало все делаться в городах, что не делалось десятилетиями. 2. фактически воссозданная с нуля армия после 20 с лишним лет разворовывания, которая смогда отстоять независимость страны. 3. новая полиция, на которую кто бы что не говорил, но думаю почти все согласятся, что однозначно лучше старых ГАИшников, которые жили исключительно на взятках, 4. подписання ассоциация с ЕС, которую 20 лишним лет никто не смог подписать, 5. безвизовый режим, который до него 20 с лишним лет только обещали, 6. создался дорожный фонд и начали делать дороги, тоже впервые за 20 с лишним лет, 7. система прозорро, убила коррупцию на десятки миллиардов, 8. реформа Нафтогаза, тоже убила коррупцию за десятки миллиардов, 9. созданы сайты петиций, где любой гражданин может проявить теперь инициативу, 10. началась медецинская реформа и в больницах начали появляться медикаменты, 11. За последние 3 года идет рост ВВП и зарплаты растут очень быстро, как бы все не кричали, что денег нет, в декабре 2015 минималка была 1200 грн, с января будет 4100 грн при довольно ставибльном курсе валют (что больше минималки при Яныке даже в долларах, в 2013 была 125 дол = 1000 грн при курсе 8, будет 150 = 4150 при курсе 27 с копейками) 12. Создана своя церковь, которую до него 300 с лишним лет никто не мог создать. 13. Появился свой кинематограф, стали снимать много фильмов в Украине, до этого 20 с лишним лет только говорили, что такого не будет и это не рентабельно и смотрели "продукт" и з РФ. 14. Что касается растаможки авто, все почти недовольны, но впервые ставки растаможки стали посильны, и сейчас много кто покупает и растамаживает б/у автомобили, при Кучме, Ющенко и Яныке это вообще было нереально. 15. Начало возрождаться ракетостроение, строится космодром в Кадане для Циклон 4 - первые полетят в 2020 году, делаются первые ступени для ракет Антарес, двигатели для Веги.... 16. Начали разрабатываться и приниматься на вооружение новые виды оружия и техники: Ольха, Верба, Гром-2, Богдана, Нептун, различные БТР и бронемашины, беспилотники... Украина начитает играть более весомую роль на рынке вооружений 17. Начало возрождаться авиастроение благодаря проектам с Саудовской Аравией и Турцией, больших результатов ещё нет, но нужно время, ещё 1-2 года и будет серийное производтво самолетов. 18. Начала развиварься гражданская авиация, пришло множество лоукостеров, почти все аэропорты Украины нарасчивают пассажиропоток на десятки процетов ежегодно, возобновляются заброшенные со времен 90-х аэропорты И это только то, что пришло мне в голову, по поводу достижений президенства Порошенко, он не идеален как и все, но больше него никто точно не сделал и сомневають, что кто-либо из теперешних кандатов смог бы, если за следующие 5 лет он сделает примерно столько же, то я за него двумя руками и ногами!!! Для сравнения пусть каждый вспомнит достижения его "попередников", сомневають что там наберется больше 1-3 пунктов у каждого.
Вмієте ви систематизувати все хороше і добре, що повинно в цілому дати величезний плюс! Правда, отой загальний підсумок, ви, чомусь не підвели... Ну, не могло ж це все грандіозне нічого не дати на виході?! Може не змогли знайти спільний знаменник... Так я вам допоможу. Невеличке провінційне місто в центрі України з населенням трошки більше 40 тисяч... За 9 місяців цього року народилося 228 діточок, а померло 556 чоловік! Не коректно, але якщо б порівняти такий стан з чисельністю на якісь тваринницькій фермі, то за таку втрату худоби господар в три шиї вигнав би завідуючого фермою, навіть якщо б він збільшив кількість лоукостів у сусідньому місті!
Molchyn написав:Мне открыли глаза! Я уверовал в ПАПу! Он (начну с конца):Пилот гражданской авиации (лоукосты), мастер по сбору авиатехники, генеральный конструктор новых видов вооружения в т.ч. космического, строитель космодрома в Кадане, таможенник и пограничник, кинорежиссер (кинематограф, стали снимать много фильмов в Украине), первосвященник (Создана своя церковь), спонсор, инвестор (рост ВВП и зарплаты растут очень быстро) , доктор (началась медецинская реформа ), айтишник и социолог (созданы сайты петиций), нефтяник и газовщик (реформа Нафтогаза), наперсточник (система прозорро), дорожник (создался дорожный фонд), дипломат (подписання ассоциация с ЕС,безвизовый режим), полисмен (новая полиция), маршал-полководец (фактически воссозданная с нуля армия), депутат-законотворец (децентрализация). И так по мелочи...
Если во всем перечисленном нет его заслуг, то можно вообще жить в анархии, как при Махно, хотя очень сомневають что Вы бы хотели пожить в 1918-1921 годах в Украине.
Новость от 14 июля 2017 года: Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что без "напористости" президента Украины Петра Порошенко отмена виз для украинцев была бы невозможна.
Я вам скажу, что без Небесной сотни Президент Украины Петр Порошенко был бы невозможен. И надо это помнить и ему и остальным его фанатам. То что он силен во внешней политике - очень верю, но уровень его не президента, а министра иностранных дел. А лепить из него святого, еще и 100 рукого не надо. Хватит одного пилота-стерха! То что он не решил за 5 лет- типа ему Путя помешал, так за следующие он порешает? Или Путя помогать начнет? Или выбираем рашке на зло?
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави; ... 3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України; ... 5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; ... 17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави; ...
Т.е. пункты 1,6,7,8,10,11,13,14,15,16,17,18 из вашего поста никакого отношения к Порошенко не имеют. Это полномочия премьер-министра, КМ, ВР, но не Президента Украины.
По пункту 12 смотрим ту же Конституцию:
Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.
Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.
Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова. ...
Т.е. ставя в заслугу Президенту Украины
12. Создана своя церковь, которую до него 300 с лишним лет никто не мог создать.
это утверждать, что он грубейшим образом нарушил основной закон Украины - ее Конституцию.
Добавлено: Пункт 3 вашего поста (о новой полиции) тоже относится не к Президенту, а к ВР
Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить: ... 12) призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, призначення за поданням Прем’єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, ...
Востаннє редагувалось yanyura в Пон 17 гру, 2018 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Если во всем перечисленном нет его заслуг, то можно вообще жить в анархии, как при Махно, хотя очень сомневають что Вы бы хотели пожить в 1918-1921 годах в Украине.
Была уже одна такая, Яка працюэ за всех. Я говорю, что во дворе моего дома чисто потому что дворник убрал, а не президент. То что мы еще не скатились (но довольно близко) к анархии, то спасибо конечно власти в целом. Но это не достижение, а их основная работа. И плохо делают ее - мы не процветающая страна а на грани. Да военная ситуация, да сложно, но палкой во власть никого не загоняют. Взялись руководить - делайте а не плачте и из пальца перемоги высасывайте. На руках их носить что они хоть что-то делают? Так они обычные люди! и мы наняли их на работу! Мы их работодатели, они наши слуги и обслуживать должны наши интересы! А слуги живут лучше своих господ...
Единственный вывод можно сделать по достижениям тогда когда при твоих доходах и расходах у тебя все больше и больше остается денег . А когда зарплата на месте а растет коммуналка , стоимость еды , транспорт то все эти псевдотомосы , безвизы , мовы , виры коту под хвост .Единственное чего достиг данный президент то того что общество стало еще более расколотым , а бал правят разные психически неуравновешенные активисты для которых закон и мораль ничего не значат . Власть реально слаба потому и начала опираться на купленные разные националистические формирования.