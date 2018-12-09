Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років
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sumy4 написав:Molchyn Вам и всем вечно недовольным всем: приоритеры, а не цели. А по поводу достижений: 1. децентрализация впервые за 20 с лишним лет, бюджеты региональных уровней выросли в разы и начало все делаться в городах, что не делалось десятилетиями. 2. фактически воссозданная с нуля армия после 20 с лишним лет разворовывания, которая смогда отстоять независимость страны. 3. новая полиция, на которую кто бы что не говорил, но думаю почти все согласятся, что однозначно лучше старых ГАИшников, которые жили исключительно на взятках, 4. подписання ассоциация с ЕС, которую 20 лишним лет никто не смог подписать, 5. безвизовый режим, который до него 20 с лишним лет только обещали, 6. создался дорожный фонд и начали делать дороги, тоже впервые за 20 с лишним лет, 7. система прозорро, убила коррупцию на десятки миллиардов, 8. реформа Нафтогаза, тоже убила коррупцию за десятки миллиардов, 9. созданы сайты петиций, где любой гражданин может проявить теперь инициативу, 10. началась медецинская реформа и в больницах начали появляться медикаменты, 11. За последние 3 года идет рост ВВП и зарплаты растут очень быстро, как бы все не кричали, что денег нет, в декабре 2015 минималка была 1200 грн, с января будет 4100 грн при довольно ставибльном курсе валют (что больше минималки при Яныке даже в долларах, в 2013 была 125 дол = 1000 грн при курсе 8, будет 150 = 4150 при курсе 27 с копейками) 12. Создана своя церковь, которую до него 300 с лишним лет никто не мог создать. 13. Появился свой кинематограф, стали снимать много фильмов в Украине, до этого 20 с лишним лет только говорили, что такого не будет и это не рентабельно и смотрели "продукт" и з РФ. 14. Что касается растаможки авто, все почти недовольны, но впервые ставки растаможки стали посильны, и сейчас много кто покупает и растамаживает б/у автомобили, при Кучме, Ющенко и Яныке это вообще было нереально. 15. Начало возрождаться ракетостроение, строится космодром в Кадане для Циклон 4 - первые полетят в 2020 году, делаются первые ступени для ракет Антарес, двигатели для Веги.... 16. Начали разрабатываться и приниматься на вооружение новые виды оружия и техники: Ольха, Верба, Гром-2, Богдана, Нептун, различные БТР и бронемашины, беспилотники... Украина начитает играть более весомую роль на рынке вооружений 17. Начало возрождаться авиастроение благодаря проектам с Саудовской Аравией и Турцией, больших результатов ещё нет, но нужно время, ещё 1-2 года и будет серийное производтво самолетов. 18. Начала развиварься гражданская авиация, пришло множество лоукостеров, почти все аэропорты Украины нарасчивают пассажиропоток на десятки процетов ежегодно, возобновляются заброшенные со времен 90-х аэропорты И это только то, что пришло мне в голову, по поводу достижений президенства Порошенко, он не идеален как и все, но больше него никто точно не сделал и сомневають, что кто-либо из теперешних кандатов смог бы, если за следующие 5 лет он сделает примерно столько же, то я за него двумя руками и ногами!!! Для сравнения пусть каждый вспомнит достижения его "попередников", сомневають что там наберется больше 1-3 пунктов у каждого.
Ню-ню... 1) местные бюджеты выросли в разы (в гривне, кстати) а на них уже переложено и будет переложено ой-ой-ой как много, что раньше с госбюджета финансировалось. Расходы местных бюджетов вырастут в десятки раз 2)чтож порохобот так Порошекна в дерьмо макает??? Ведь в эти 20 лет разворовывания и Порошенко тоже был секретарём РНБО (и, кстати, его убрали с секретаря когда было на него было открыто уголовное дело по коррупции). 3) а при чём тут некорректное сравнение полиции с ГАИшниками? 4) и что дало подписание ассоциации простым людям? 5) аналогично, что дал безвиз простым людям, у которых быбор между едой, одеждой и коммуналкой (оплатить все три вещи большинство населения страны не в состоянии) 6) офигеть как начали дороги делать. Первый раз за многие годы в Киевской области ямы превыслили уровень ПО КОЛЕНО (конкретно Украинка и район села Пиї). Далее, в Черкасской области через село Мошны вообще невозможно проехать. Это не дорогой, а даже направлением назвать можно с оговорками. Причина - смотрим п.1 - обслуживание гос дороги "свалили" на местный бюджет 7) Коррупции не было и до прозорро. От слова "совсем". Не верите? Это истинная правда, подтвержённая уголовными делами и изъятыми у коррупционеров средствами. Раз "сидячих" и возвращено около нуля, то коррупции и не было. 8.) о, реформа Нафтогаза свелась к одномоментному поднятию цен в 6 раз и миллиардным (давайте не будем скромно говорить о десятках миллионов долларов, а скажем в родной нацвалюте), МИЛЛИАРДНЫМ премиям для верхушки. Убита коррупция на десятки миллиардов? Поимённо, кто и сколько из десятков миллиардов не назвёте? Нету "сидячих" и возвращено около нуля, значит, коррупции и не было. 9) мягко говоря срали на эти петициии. Практически на 100% петиций насрано. 10) Где эти больницы? 11) чувак, ты минималку сравни с ценами на коммуналку и продуктами. И если с 8 до 28 это стабильный курс валют, то я папа Римский. Порошенко обещал перед выборами вернуть курс с ужасных 10 грн/уе до "экономически обоснованных 8". Видео с его предвыборными обещаниями валом. Помним и "АТО за лічені години", и "наступний день відновлю бруківку за власний кошт", и остальное. 12) и что это дало простым людям? 13) и что это дало простым людям? 14) непосильны были и непосильны остались. 15) возрождаться начало, говоршь? А часом Порошенко не был одним из самых высокопостановленых чиновников государства, когда это всё разваливалось? Вот когда возродится, тогда и запишешь в достижения, а то "начало" с вероятностью 99,9% так и останется "начало" 16) так они всегда разрабатывались, а не только сейчас 17) начало опять? Да что всё "начало", ты результат пиши! Я могу прям сейчас начать БАМ-2 строить, одну лопату земли кину и буду говорить как ты "начато строительство БАМ-2". Результата нет? Нет. В топку. Мы знаем, чего стоят обещания Порошенка. 18) чувак, пришли иностранные компании это не "начала развиваться гражданская авиация". А, не заметил "начала". Результат развития будет - тогда и сообщишь
Достижения президенства Порошенко действительно впечатляют. Вот только ничего хорошего для народа в этих достижениях, в основном для себя лично и немного для "соратников". Просто не верилось, что нищую страну (образца конца 2013 года) можно ещё уронить. Но Порошенко смог. Просто не верилось, что в стране может быть гражданская война. Но Порошенко смог. Просто не верилось, что кто-то из государственных чиновников посмеет открыто озолотиться в раздираемой войной стране. Но Порошенко смог.
makishin60 написав:Единственный вывод можно сделать по достижениям тогда когда при твоих доходах и расходах у тебя все больше и больше остается денег . А когда зарплата на месте а растет коммуналка , стоимость еды , транспорт то все эти псевдотомосы , безвизы , мовы , виры коту под хвост .Единственное чего достиг данный президент то того что общество стало еще более расколотым , а бал правят разные психически неуравновешенные активисты для которых закон и мораль ничего не значат . Власть реально слаба потому и начала опираться на купленные разные националистические формирования.
Оце все вищенаписане справедливо для третього строку Путіна - люди стали набагато гірше жити в його кінці, ніж на початку. Але проголосували за четвертий. От поясніть, чого їм можна, а нам ні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
sumy4 написав:Вам и всем вечно недовольным всем: приоритеры, а не цели. А по поводу достижений:
Вы что хотите,чтобы высшее должностное лицо в государстве бамбук курило пять лет и не сделало ни одного дела? Около 70 процентов населения считает,что страна движется не в правильном направлении,и только 15 процентов,включая вас,считают,что в верном. Вот вам подробный разбор полетов: https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... 38e103d5e/
Космодром строится В 2020 году ракеты полетят,сами верите в это? Не надо доклады писать с 150 реформами,выборы всё расставят по местам,кому стало жить хорошо проголосуют за сохранение того, что есть,остальные проголосуют за перемены.
sumy4 написав:Molchyn Вам и всем вечно недовольным всем: приоритеры, а не цели. А по поводу достижений: 1. децентрализация впервые за 20 с лишним лет, бюджеты региональных уровней выросли в разы и начало все делаться в городах, что не делалось десятилетиями. 2. фактически воссозданная с нуля армия после 20 с лишним лет разворовывания, которая смогда отстоять независимость страны. 3. новая полиция, на которую кто бы что не говорил, но думаю почти все согласятся, что однозначно лучше старых ГАИшников, которые жили исключительно на взятках, 4. подписання ассоциация с ЕС, которую 20 лишним лет никто не смог подписать, 5. безвизовый режим, который до него 20 с лишним лет только обещали, 6. создался дорожный фонд и начали делать дороги, тоже впервые за 20 с лишним лет, 7. система прозорро, убила коррупцию на десятки миллиардов, 8. реформа Нафтогаза, тоже убила коррупцию за десятки миллиардов, 9. созданы сайты петиций, где любой гражданин может проявить теперь инициативу, 10. началась медецинская реформа и в больницах начали появляться медикаменты, 11. За последние 3 года идет рост ВВП и зарплаты растут очень быстро, как бы все не кричали, что денег нет, в декабре 2015 минималка была 1200 грн, с января будет 4100 грн при довольно ставибльном курсе валют (что больше минималки при Яныке даже в долларах, в 2013 была 125 дол = 1000 грн при курсе 8, будет 150 = 4150 при курсе 27 с копейками) 12. Создана своя церковь, которую до него 300 с лишним лет никто не мог создать. 13. Появился свой кинематограф, стали снимать много фильмов в Украине, до этого 20 с лишним лет только говорили, что такого не будет и это не рентабельно и смотрели "продукт" и з РФ. 14. Что касается растаможки авто, все почти недовольны, но впервые ставки растаможки стали посильны, и сейчас много кто покупает и растамаживает б/у автомобили, при Кучме, Ющенко и Яныке это вообще было нереально. 15. Начало возрождаться ракетостроение, строится космодром в Кадане для Циклон 4 - первые полетят в 2020 году, делаются первые ступени для ракет Антарес, двигатели для Веги.... 16. Начали разрабатываться и приниматься на вооружение новые виды оружия и техники: Ольха, Верба, Гром-2, Богдана, Нептун, различные БТР и бронемашины, беспилотники... Украина начитает играть более весомую роль на рынке вооружений 17. Начало возрождаться авиастроение благодаря проектам с Саудовской Аравией и Турцией, больших результатов ещё нет, но нужно время, ещё 1-2 года и будет серийное производтво самолетов. 18. Начала развиварься гражданская авиация, пришло множество лоукостеров, почти все аэропорты Украины нарасчивают пассажиропоток на десятки процетов ежегодно, возобновляются заброшенные со времен 90-х аэропорты И это только то, что пришло мне в голову, по поводу достижений президенства Порошенко, он не идеален как и все, но больше него никто точно не сделал и сомневають, что кто-либо из теперешних кандатов смог бы, если за следующие 5 лет он сделает примерно столько же, то я за него двумя руками и ногами!!! Для сравнения пусть каждый вспомнит достижения его "попередников", сомневають что там наберется больше 1-3 пунктов у каждого.
Вмієте ви систематизувати все хороше і добре, що повинно в цілому дати величезний плюс! Правда, отой загальний підсумок, ви, чомусь не підвели... Ну, не могло ж це все грандіозне нічого не дати на виході?! Може не змогли знайти спільний знаменник... Так я вам допоможу. Невеличке провінційне місто в центрі України з населенням трошки більше 40 тисяч... За 9 місяців цього року народилося 228 діточок, а померло 556 чоловік! Не коректно, але якщо б порівняти такий стан з чисельністю на якісь тваринницькій фермі, то за таку втрату худоби господар в три шиї вигнав би завідуючого фермою, навіть якщо б він збільшив кількість лоукостів у сусідньому місті!
Народжуваність почала падати ще з 1990 року, і останні 25 років приріст населення стабільно відємний на жаль..., ця тенденція на кілька десятиліть, не при Порошенко вона почалася і не при ньому завершиться, всі розвинені країни проходили через процес урбанізації і практично всі переживали чи переживають схожі проблеми з народжуванністю.
Народжуваність почала падати ще з 1990 року, і останні 25 років приріст населення стабільно відємний на жаль..., ця тенденція на кілька десятиліть, не при Порошенко вона почалася і не при ньому завершиться, всі розвинені країни проходили через процес урбанізації і практично всі переживали чи переживають схожі проблеми з народжуванністю.
А что насчет тех кто рванул на ПМЖ? Прибалтику в пример поставите или Сирию, где тоже война? Это уже при ПАПе.
sumy4 написав:Molchyn Вам и всем вечно недовольным всем: приоритеры, а не цели. А по поводу достижений: 1. децентрализация впервые за 20 с лишним лет, бюджеты региональных уровней выросли в разы и начало все делаться в городах, что не делалось десятилетиями. 2. фактически воссозданная с нуля армия после 20 с лишним лет разворовывания, которая смогда отстоять независимость страны. 3. новая полиция, на которую кто бы что не говорил, но думаю почти все согласятся, что однозначно лучше старых ГАИшников, которые жили исключительно на взятках, 4. подписання ассоциация с ЕС, которую 20 лишним лет никто не смог подписать, 5. безвизовый режим, который до него 20 с лишним лет только обещали, 6. создался дорожный фонд и начали делать дороги, тоже впервые за 20 с лишним лет, 7. система прозорро, убила коррупцию на десятки миллиардов, 8. реформа Нафтогаза, тоже убила коррупцию за десятки миллиардов, 9. созданы сайты петиций, где любой гражданин может проявить теперь инициативу, 10. началась медецинская реформа и в больницах начали появляться медикаменты, 11. За последние 3 года идет рост ВВП и зарплаты растут очень быстро, как бы все не кричали, что денег нет, в декабре 2015 минималка была 1200 грн, с января будет 4100 грн при довольно ставибльном курсе валют (что больше минималки при Яныке даже в долларах, в 2013 была 125 дол = 1000 грн при курсе 8, будет 150 = 4150 при курсе 27 с копейками) 12. Создана своя церковь, которую до него 300 с лишним лет никто не мог создать. 13. Появился свой кинематограф, стали снимать много фильмов в Украине, до этого 20 с лишним лет только говорили, что такого не будет и это не рентабельно и смотрели "продукт" и з РФ. 14. Что касается растаможки авто, все почти недовольны, но впервые ставки растаможки стали посильны, и сейчас много кто покупает и растамаживает б/у автомобили, при Кучме, Ющенко и Яныке это вообще было нереально. 15. Начало возрождаться ракетостроение, строится космодром в Кадане для Циклон 4 - первые полетят в 2020 году, делаются первые ступени для ракет Антарес, двигатели для Веги.... 16. Начали разрабатываться и приниматься на вооружение новые виды оружия и техники: Ольха, Верба, Гром-2, Богдана, Нептун, различные БТР и бронемашины, беспилотники... Украина начитает играть более весомую роль на рынке вооружений 17. Начало возрождаться авиастроение благодаря проектам с Саудовской Аравией и Турцией, больших результатов ещё нет, но нужно время, ещё 1-2 года и будет серийное производтво самолетов. 18. Начала развиварься гражданская авиация, пришло множество лоукостеров, почти все аэропорты Украины нарасчивают пассажиропоток на десятки процетов ежегодно, возобновляются заброшенные со времен 90-х аэропорты И это только то, что пришло мне в голову, по поводу достижений президенства Порошенко, он не идеален как и все, но больше него никто точно не сделал и сомневають, что кто-либо из теперешних кандатов смог бы, если за следующие 5 лет он сделает примерно столько же, то я за него двумя руками и ногами!!! Для сравнения пусть каждый вспомнит достижения его "попередников", сомневають что там наберется больше 1-3 пунктов у каждого.
Ню-ню... 1) местные бюджеты выросли в разы (в гривне, кстати) а на них уже переложено и будет переложено ой-ой-ой как много, что раньше с госбюджета финансировалось. Расходы местных бюджетов вырастут в десятки раз 2)чтож порохобот так Порошекна в дерьмо макает??? Ведь в эти 20 лет разворовывания и Порошенко тоже был секретарём РНБО (и, кстати, его убрали с секретаря когда было на него было открыто уголовное дело по коррупции). 3) а при чём тут некорректное сравнение полиции с ГАИшниками? 4) и что дало подписание ассоциации простым людям? 5) аналогично, что дал безвиз простым людям, у которых быбор между едой, одеждой и коммуналкой (оплатить все три вещи большинство населения страны не в состоянии) 6) офигеть как начали дороги делать. Первый раз за многие годы в Киевской области ямы превыслили уровень ПО КОЛЕНО (конкретно Украинка и район села Пиї). Далее, в Черкасской области через село Мошны вообще невозможно проехать. Это не дорогой, а даже направлением назвать можно с оговорками. Причина - смотрим п.1 - обслуживание гос дороги "свалили" на местный бюджет 7) Коррупции не было и до прозорро. От слова "совсем". Не верите? Это истинная правда, подтвержённая уголовными делами и изъятыми у коррупционеров средствами. Раз "сидячих" и возвращено около нуля, то коррупции и не было. 8.) о, реформа Нафтогаза свелась к одномоментному поднятию цен в 6 раз и миллиардным (давайте не будем скромно говорить о десятках миллионов долларов, а скажем в родной нацвалюте), МИЛЛИАРДНЫМ премиям для верхушки. Убита коррупция на десятки миллиардов? Поимённо, кто и сколько из десятков миллиардов не назвёте? Нету "сидячих" и возвращено около нуля, значит, коррупции и не было. 9) мягко говоря срали на эти петициии. Практически на 100% петиций насрано. 10) Где эти больницы? 11) чувак, ты минималку сравни с ценами на коммуналку и продуктами. И если с 8 до 28 это стабильный курс валют, то я папа Римский. Порошенко обещал перед выборами вернуть курс с ужасных 10 грн/уе до "экономически обоснованных 8". Видео с его предвыборными обещаниями валом. Помним и "АТО за лічені години", и "наступний день відновлю бруківку за власний кошт", и остальное. 12) и что это дало простым людям? 13) и что это дало простым людям? 14) непосильны были и непосильны остались. 15) возрождаться начало, говоршь? А часом Порошенко не был одним из самых высокопостановленых чиновников государства, когда это всё разваливалось? Вот когда возродится, тогда и запишешь в достижения, а то "начало" с вероятностью 99,9% так и останется "начало" 16) так они всегда разрабатывались, а не только сейчас 17) начало опять? Да что всё "начало", ты результат пиши! Я могу прям сейчас начать БАМ-2 строить, одну лопату земли кину и буду говорить как ты "начато строительство БАМ-2". Результата нет? Нет. В топку. Мы знаем, чего стоят обещания Порошенка. 18) чувак, пришли иностранные компании это не "начала развиваться гражданская авиация". А, не заметил "начала". Результат развития будет - тогда и сообщишь
Достижения президенства Порошенко действительно впечатляют. Вот только ничего хорошего для народа в этих достижениях, в основном для себя лично и немного для "соратников". Просто не верилось, что нищую страну (образца конца 2013 года) можно ещё уронить. Но Порошенко смог. Просто не верилось, что в стране может быть гражданская война. Но Порошенко смог. Просто не верилось, что кто-то из государственных чиновников посмеет открыто озолотиться в раздираемой войной стране. Но Порошенко смог.
На все відповідати не маю часу, стосовно пункту 18 розпишу. Приклад, авіакомпанія Азур Ейр Юкраін (працює з Анекстур і возить українських туристів до Єгипту, Туреччини... чартерами), ще у листопаді 2017 мала флот з 2 літків боїнг 737 по 189 місць = 378 місць загалом, у грудні 2017 купила третій боїнг на 215 місць, у 2018 продала 1 боїнг 737 на 189 місць, а замісь нього купила 2 боїнг 767 по 330 мість кожен, зараз флот з 4 літків має 1064 місця, зростання за півтора роки майже в 3 рази і повірте літаки постійно забиті українськими відпочивальниками. Другий найбільший туроператор ДжойнАп взагалі не мав свого флоту до 2018 року, зараз у нього своя аіакопанія - СкайАп у якої теж лікати завантаженя під завязку. І так з рештою пунктів, позитиву ніхто не помічає...