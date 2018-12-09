Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років

Додано: Пон 17 гру, 2018 12:42

sumy4 написав: Molchyn

Вам и всем вечно недовольным всем: приоритеры, а не цели. А по поводу достижений:

1. децентрализация впервые за 20 с лишним лет, бюджеты региональных уровней выросли в разы и начало все делаться в городах, что не делалось десятилетиями.

2. фактически воссозданная с нуля армия после 20 с лишним лет разворовывания, которая смогда отстоять независимость страны.

3. новая полиция, на которую кто бы что не говорил, но думаю почти все согласятся, что однозначно лучше старых ГАИшников, которые жили исключительно на взятках,

4. подписання ассоциация с ЕС, которую 20 лишним лет никто не смог подписать,

5. безвизовый режим, который до него 20 с лишним лет только обещали,

6. создался дорожный фонд и начали делать дороги, тоже впервые за 20 с лишним лет,

7. система прозорро, убила коррупцию на десятки миллиардов,

8. реформа Нафтогаза, тоже убила коррупцию за десятки миллиардов,

9. созданы сайты петиций, где любой гражданин может проявить теперь инициативу,

10. началась медецинская реформа и в больницах начали появляться медикаменты,

11. За последние 3 года идет рост ВВП и зарплаты растут очень быстро, как бы все не кричали, что денег нет, в декабре 2015 минималка была 1200 грн, с января будет 4100 грн при довольно ставибльном курсе валют (что больше минималки при Яныке даже в долларах, в 2013 была 125 дол = 1000 грн при курсе 8, будет 150 = 4150 при курсе 27 с копейками)

12. Создана своя церковь, которую до него 300 с лишним лет никто не мог создать.

13. Появился свой кинематограф, стали снимать много фильмов в Украине, до этого 20 с лишним лет только говорили, что такого не будет и это не рентабельно и смотрели "продукт" и з РФ.

14. Что касается растаможки авто, все почти недовольны, но впервые ставки растаможки стали посильны, и сейчас много кто покупает и растамаживает б/у автомобили, при Кучме, Ющенко и Яныке это вообще было нереально.

15. Начало возрождаться ракетостроение, строится космодром в Кадане для Циклон 4 - первые полетят в 2020 году, делаются первые ступени для ракет Антарес, двигатели для Веги....

16. Начали разрабатываться и приниматься на вооружение новые виды оружия и техники: Ольха, Верба, Гром-2, Богдана, Нептун, различные БТР и бронемашины, беспилотники... Украина начитает играть более весомую роль на рынке вооружений

17. Начало возрождаться авиастроение благодаря проектам с Саудовской Аравией и Турцией, больших результатов ещё нет, но нужно время, ещё 1-2 года и будет серийное производтво самолетов.

18. Начала развиварься гражданская авиация, пришло множество лоукостеров, почти все аэропорты Украины нарасчивают пассажиропоток на десятки процетов ежегодно, возобновляются заброшенные со времен 90-х аэропорты

И это только то, что пришло мне в голову, по поводу достижений президенства Порошенко, он не идеален как и все, но больше него никто точно не сделал и сомневають, что кто-либо из теперешних кандатов смог бы, если за следующие 5 лет он сделает примерно столько же, то я за него двумя руками и ногами!!! Для сравнения пусть каждый вспомнит достижения его "попередников", сомневають что там наберется больше 1-3 пунктов у каждого. Вам и всем вечно недовольным всем: приоритеры, а не цели. А по поводу достижений:1. децентрализация впервые за 20 с лишним лет, бюджеты региональных уровней выросли в разы и начало все делаться в городах, что не делалось десятилетиями.2. фактически воссозданная с нуля армия после 20 с лишним лет разворовывания, которая смогда отстоять независимость страны.3. новая полиция, на которую кто бы что не говорил, но думаю почти все согласятся, что однозначно лучше старых ГАИшников, которые жили исключительно на взятках,4. подписання ассоциация с ЕС, которую 20 лишним лет никто не смог подписать,5. безвизовый режим, который до него 20 с лишним лет только обещали,6. создался дорожный фонд и начали делать дороги, тоже впервые за 20 с лишним лет,7. система прозорро, убила коррупцию на десятки миллиардов,8. реформа Нафтогаза, тоже убила коррупцию за десятки миллиардов,9. созданы сайты петиций, где любой гражданин может проявить теперь инициативу,10. началась медецинская реформа и в больницах начали появляться медикаменты,11. За последние 3 года идет рост ВВП и зарплаты растут очень быстро, как бы все не кричали, что денег нет, в декабре 2015 минималка была 1200 грн, с января будет 4100 грн при довольно ставибльном курсе валют (что больше минималки при Яныке даже в долларах, в 2013 была 125 дол = 1000 грн при курсе 8, будет 150 = 4150 при курсе 27 с копейками)12. Создана своя церковь, которую до него 300 с лишним лет никто не мог создать.13. Появился свой кинематограф, стали снимать много фильмов в Украине, до этого 20 с лишним лет только говорили, что такого не будет и это не рентабельно и смотрели "продукт" и з РФ.14. Что касается растаможки авто, все почти недовольны, но впервые ставки растаможки стали посильны, и сейчас много кто покупает и растамаживает б/у автомобили, при Кучме, Ющенко и Яныке это вообще было нереально.15. Начало возрождаться ракетостроение, строится космодром в Кадане для Циклон 4 - первые полетят в 2020 году, делаются первые ступени для ракет Антарес, двигатели для Веги....16. Начали разрабатываться и приниматься на вооружение новые виды оружия и техники: Ольха, Верба, Гром-2, Богдана, Нептун, различные БТР и бронемашины, беспилотники... Украина начитает играть более весомую роль на рынке вооружений17. Начало возрождаться авиастроение благодаря проектам с Саудовской Аравией и Турцией, больших результатов ещё нет, но нужно время, ещё 1-2 года и будет серийное производтво самолетов.18. Начала развиварься гражданская авиация, пришло множество лоукостеров, почти все аэропорты Украины нарасчивают пассажиропоток на десятки процетов ежегодно, возобновляются заброшенные со времен 90-х аэропортыИ это только то, что пришло мне в голову, по поводу достижений президенства Порошенко, он не идеален как и все, но больше него никто точно не сделал и сомневають, что кто-либо из теперешних кандатов смог бы, если за следующие 5 лет он сделает примерно столько же, то я за него двумя руками и ногами!!! Для сравнения пусть каждый вспомнит достижения его "попередников", сомневають что там наберется больше 1-3 пунктов у каждого.

Ню-ню...1) местные бюджеты выросли в разы (в гривне, кстати) а на них уже переложено и будет переложено ой-ой-ой как много, что раньше с госбюджета финансировалось. Расходы местных бюджетов вырастут в десятки раз2)чтож порохобот так Порошекна в дерьмо макает??? Ведь в эти 20 лет разворовывания и Порошенко тоже был секретарём РНБО (и, кстати, его убрали с секретаря когда было на него было открыто уголовное дело по коррупции).3) а при чём тут некорректное сравнение полиции с ГАИшниками?4) и что дало подписание ассоциации простым людям?5) аналогично, что дал безвиз простым людям, у которых быбор между едой, одеждой и коммуналкой (оплатить все три вещи большинство населения страны не в состоянии)6) офигеть как начали дороги делать. Первый раз за многие годы в Киевской области ямы превыслили уровень ПО КОЛЕНО (конкретно Украинка и район села Пиї). Далее, в Черкасской области через село Мошны вообще невозможно проехать. Это не дорогой, а даже направлением назвать можно с оговорками. Причина - смотрим п.1 - обслуживание гос дороги "свалили" на местный бюджет7) Коррупции не было и до прозорро. От слова "совсем". Не верите? Это истинная правда, подтвержённая уголовными делами и изъятыми у коррупционеров средствами. Раз "сидячих" и возвращено около нуля, то коррупции и не было.8.) о, реформа Нафтогаза свелась к одномоментному поднятию цен в 6 раз и миллиардным (давайте не будем скромно говорить о десятках миллионов долларов, а скажем в родной нацвалюте), МИЛЛИАРДНЫМ премиям для верхушки. Убита коррупция на десятки миллиардов? Поимённо, кто и сколько из десятков миллиардов не назвёте? Нету "сидячих" и возвращено около нуля, значит, коррупции и не было.9) мягко говоря срали на эти петициии. Практически на 100% петиций насрано.10) Где эти больницы?11) чувак, ты минималку сравни с ценами на коммуналку и продуктами. И если с 8 до 28 это стабильный курс валют, то я папа Римский. Порошенко обещал перед выборами вернуть курс с ужасных 10 грн/уе до "экономически обоснованных 8". Видео с его предвыборными обещаниями валом. Помним и "АТО за лічені години", и "наступний день відновлю бруківку за власний кошт", и остальное.12) и что это дало простым людям?13) и что это дало простым людям?14) непосильны были и непосильны остались.15) возрождаться начало, говоршь? А часом Порошенко не был одним из самых высокопостановленых чиновников государства, когда это всё разваливалось? Вот когда возродится, тогда и запишешь в достижения, а то "начало" с вероятностью 99,9% так и останется "начало"16) так они всегда разрабатывались, а не только сейчас17) начало опять? Да что всё "начало", ты результат пиши! Я могу прям сейчас начать БАМ-2 строить, одну лопату земли кину и буду говорить как ты "начато строительство БАМ-2". Результата нет? Нет. В топку. Мы знаем, чего стоят обещания Порошенка.18) чувак, пришли иностранные компании это не "начала развиваться гражданская авиация". А, не заметил "начала". Результат развития будет - тогда и сообщишьДостижения президенства Порошенко действительно впечатляют. Вот только ничего хорошего для народа в этих достижениях, в основном для себя лично и немного для "соратников". Просто не верилось, что нищую страну (образца конца 2013 года) можно ещё уронить. Но Порошенко смог. Просто не верилось, что в стране может быть гражданская война. Но Порошенко смог. Просто не верилось, что кто-то из государственных чиновников посмеет открыто озолотиться в раздираемой войной стране. Но Порошенко смог.