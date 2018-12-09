Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років
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makishin60 написав:Единственный вывод можно сделать по достижениям тогда когда при твоих доходах и расходах у тебя все больше и больше остается денег . А когда зарплата на месте а растет коммуналка , стоимость еды , транспорт то все эти псевдотомосы , безвизы , мовы , виры коту под хвост .Единственное чего достиг данный президент то того что общество стало еще более расколотым , а бал правят разные психически неуравновешенные активисты для которых закон и мораль ничего не значат . Власть реально слаба потому и начала опираться на купленные разные националистические формирования.
Посмотрите в поисковике (наберите на английском), что происходило 15 и 16 декабря сего года в Киеве в клубе Бинго. Это край. Приплыли, дальше некуда. Это всего в 5 км от Бабьего Яра.
sumy4 написав:Molchyn Вам и всем вечно недовольным всем: приоритеры, а не цели. А по поводу достижений: 1. децентрализация впервые за 20 с лишним лет, бюджеты региональных уровней выросли в разы и начало все делаться в городах, что не делалось десятилетиями. 2. фактически воссозданная с нуля армия после 20 с лишним лет разворовывания, которая смогда отстоять независимость страны. 3. новая полиция, на которую кто бы что не говорил, но думаю почти все согласятся, что однозначно лучше старых ГАИшников, которые жили исключительно на взятках, 4. подписання ассоциация с ЕС, которую 20 лишним лет никто не смог подписать, 5. безвизовый режим, который до него 20 с лишним лет только обещали, 6. создался дорожный фонд и начали делать дороги, тоже впервые за 20 с лишним лет, 7. система прозорро, убила коррупцию на десятки миллиардов, 8. реформа Нафтогаза, тоже убила коррупцию за десятки миллиардов, 9. созданы сайты петиций, где любой гражданин может проявить теперь инициативу, 10. началась медецинская реформа и в больницах начали появляться медикаменты, 11. За последние 3 года идет рост ВВП и зарплаты растут очень быстро, как бы все не кричали, что денег нет, в декабре 2015 минималка была 1200 грн, с января будет 4100 грн при довольно ставибльном курсе валют (что больше минималки при Яныке даже в долларах, в 2013 была 125 дол = 1000 грн при курсе 8, будет 150 = 4150 при курсе 27 с копейками) 12. Создана своя церковь, которую до него 300 с лишним лет никто не мог создать. 13. Появился свой кинематограф, стали снимать много фильмов в Украине, до этого 20 с лишним лет только говорили, что такого не будет и это не рентабельно и смотрели "продукт" и з РФ. 14. Что касается растаможки авто, все почти недовольны, но впервые ставки растаможки стали посильны, и сейчас много кто покупает и растамаживает б/у автомобили, при Кучме, Ющенко и Яныке это вообще было нереально. 15. Начало возрождаться ракетостроение, строится космодром в Кадане для Циклон 4 - первые полетят в 2020 году, делаются первые ступени для ракет Антарес, двигатели для Веги.... 16. Начали разрабатываться и приниматься на вооружение новые виды оружия и техники: Ольха, Верба, Гром-2, Богдана, Нептун, различные БТР и бронемашины, беспилотники... Украина начитает играть более весомую роль на рынке вооружений 17. Начало возрождаться авиастроение благодаря проектам с Саудовской Аравией и Турцией, больших результатов ещё нет, но нужно время, ещё 1-2 года и будет серийное производтво самолетов. 18. Начала развиварься гражданская авиация, пришло множество лоукостеров, почти все аэропорты Украины нарасчивают пассажиропоток на десятки процетов ежегодно, возобновляются заброшенные со времен 90-х аэропорты И это только то, что пришло мне в голову, по поводу достижений президенства Порошенко, он не идеален как и все, но больше него никто точно не сделал и сомневають, что кто-либо из теперешних кандатов смог бы, если за следующие 5 лет он сделает примерно столько же, то я за него двумя руками и ногами!!! Для сравнения пусть каждый вспомнит достижения его "попередников", сомневають что там наберется больше 1-3 пунктов у каждого.
Вмієте ви систематизувати все хороше і добре, що повинно в цілому дати величезний плюс! Правда, отой загальний підсумок, ви, чомусь не підвели... Ну, не могло ж це все грандіозне нічого не дати на виході?! Може не змогли знайти спільний знаменник... Так я вам допоможу. Невеличке провінційне місто в центрі України з населенням трошки більше 40 тисяч... За 9 місяців цього року народилося 228 діточок, а померло 556 чоловік! Не коректно, але якщо б порівняти такий стан з чисельністю на якісь тваринницькій фермі, то за таку втрату худоби господар в три шиї вигнав би завідуючого фермою, навіть якщо б він збільшив кількість лоукостів у сусідньому місті!
Народжуваність почала падати ще з 1990 року, і останні 25 років приріст населення стабільно відємний на жаль..., ця тенденція на кілька десятиліть, не при Порошенко вона почалася і не при ньому завершиться, всі розвинені країни проходили через процес урбанізації і практично всі переживали чи переживають схожі проблеми з народжуванністю.
Тобто кількість реформ на душу населення буде лише збільшуватись?! А до чого ви приклад розвинених країн наводите?! Чи ми вже стали розвиненими?! Чи в розвинених стільки гибнуть від ДТП, на пожежах, вбивствах, від найпростіших хвороб, стільки самогубств і іншого?! Тобто як не керуй нас буде все менше і менше?! І винувата урбанізація?! Я вимушений буду знову до прикладу тваринницьких ферм звернутися... Якщо там худобу не кормити так як треба, не дивитися за нею, не лікувати, то там теж падіж великий буде! А на фермі вся увага повинна бути худобі і всі реформи і нововведення на користь їм!
Qwerty написав:Вмієте ви систематизувати все хороше і добре, що повинно в цілому дати величезний плюс! Правда, отой загальний підсумок, ви, чомусь не підвели... Ну, не могло ж це все грандіозне нічого не дати на виході?! Може не змогли знайти спільний знаменник... Так я вам допоможу. Невеличке провінційне місто в центрі України з населенням трошки більше 40 тисяч... За 9 місяців цього року народилося 228 діточок, а померло 556 чоловік! Не коректно, але якщо б порівняти такий стан з чисельністю на якісь тваринницькій фермі, то за таку втрату худоби господар в три шиї вигнав би завідуючого фермою, навіть якщо б він збільшив кількість лоукостів у сусідньому місті!
Ви людей з худобою порівнюєте? То заведіть у своєму містечку племінного бика, або самі долучіться до боротьби з демографічною кризою.
Я порівнював завідуючого фермою з кимось... Ну і тих, хто його найняв на роботу. На рахунок, щоб я долучився, то звісно дякую за комплімент, але я стількох не ощасливлю, та й звик я це по згоді робити.
Всё, что они делают они делают для того, что бы воровать!
Нет и не будет никаких реформ и только недальновидный человек может думать, после всех не выполненных обещаний, что они произойдут.
После этих мародёров будет девальвирован гимн, который поют нормальные люди прикладывая руку к сердцу, а эти воры поют его только для того, чтобы УКРАСТЬ.
Они одевают вышиванку не как нормальные люди, любящие свою страну, а чтобы УКРАСТЬ.
Они говорят о поддержке бизнеса, только , чтобы отвлечь внимание и УКРАСТЬ.
Эти ребята говорят о борьбе с коррупцией и сами ей и являются, только чтобы обмануть и УКРАСТЬ.
Они ссорятся с поляками, венграми, румынами только, чтобы все думали , что они отстаивают интересы людей, но это не так, на самом деле, а чтобы УКРАСТЬ.
4.4 миллиона украинцев в России (официальные данные украинской статистики) которые являются самыми большими инвесторами в экономику, пересылая заработанные там деньги свои родственникам и из них они делают врагов народа только, что бы удобнее было ВОРОВАТЬ.
Массовая эмиграция для них выгодна, им так удобнее УКРАСТЬ.
Бесконечное сталкивание лбами и выяснение отношений кто на каком языке говорит- это технология для отвлечения внимания, чтобы УКРАСТЬ в спокойной обстановке, пока все бьются в Фейсбуке над выдуманной проблемой.
Они пойдут на все, чтобы УКРАСТЬ.
Прекратите уже говорить про зраду и перемогу.
Им это выгодно, чтобы УКРАСТЬ.
Давайте признаем, что жертвы и кровь людей их не остановит.
Им они выгодны.
Им так легче УКРАСТЬ.
Это больно и неприятно но нас всех кинули.
На доверии.
Им наше доверие нужно было с одной целью- чтобы УКРАСТЬ.
Не спрашивайте что делать.
У меня только один совет- не воровать.
Но так тоже не будет.
Многие, кто тут бьётся в истерике рассказывая о несуществующих победах в доле у мародёров и получают зарплаты с украденных денег.
Извините, если расстроил кого-то , но правда беспощадна!
Обидно? Очень.
Но это мы их выбрали и мы им дали возможность УКРАСТЬ РОДИНУ.
У всех нас.
Я никого никуда не призываю. Кроме призыва понять, что кроме УКРАСТЬ их ничего, вообще ничего не волнует.
Не ищите тут политики.
Её нет вообще.
Я никуда не избираюсь.
Ни в какие депутаты.
Тут нет ничего , кроме кроме боли за свою бывшую Родину , за вышиванку, которую одевал раньше с гордостью, за гимн, который пел стоя на бое Кличко,когда он ещё был легендарным спортсменом, а не тем, во что превратился сейчас, в Мэдисон Сквэр , приложив руку к сердцу….
Помочь может только Бог или чудо. На них и надежда.
Будем жить!!!
АВТОР: Евгений Черняк
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
начальник повітряно-вогневої і тактичної підготовки бригади тактичної авіації повітряного командування “Центр” Повітряних Сил Збройних Сил України. ... Військовий льотчик 1-го класу. ... Підготовлений до ведення бойових дій в повному обсязі Курсу бойової підготовки, в якості інструктора в простих та складних метеорологічних умовах вдень.
А что тогда говорить о простых летчиках?
Ужас-ужас.
А теперь еще расскажите, как все плохо в США - у них тоже недавно самолет разбился. Расскажите, какая там плохая армия и как там плохо готовят летчиков.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
rjkz написав:А что ему ОПЯТЬ обещать ОПЯТЬ продать ОПЯТЬ рошен ...?
Нет ну почему вон Центрэнерго на своего поделдьника приХватизирует с нашего кармана оплачивая его долги. Мне интересно почему акции не выставили на биржу, а по пахански устроили дерибан? Теперь акционерам простым придется сливать акции за копейки или их выкупят вообще даром.