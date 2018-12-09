Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років

Додано: Пон 17 гру, 2018 18:30

10:48 15.12.2017Всё, что они делают они делают для того, что бы воровать!Нет и не будет никаких реформ и только недальновидный человек может думать, после всех не выполненных обещаний, что они произойдут.После этих мародёров будет девальвирован гимн, который поют нормальные люди прикладывая руку к сердцу, а эти воры поют его только для того, чтобы УКРАСТЬ.Они одевают вышиванку не как нормальные люди, любящие свою страну, а чтобы УКРАСТЬ.Они говорят о поддержке бизнеса, только , чтобы отвлечь внимание и УКРАСТЬ.Эти ребята говорят о борьбе с коррупцией и сами ей и являются, только чтобы обмануть и УКРАСТЬ.Они ссорятся с поляками, венграми, румынами только, чтобы все думали , что они отстаивают интересы людей, но это не так, на самом деле, а чтобы УКРАСТЬ.4.4 миллиона украинцев в России (официальные данные украинской статистики) которые являются самыми большими инвесторами в экономику, пересылая заработанные там деньги свои родственникам и из них они делают врагов народа только, что бы удобнее было ВОРОВАТЬ.Массовая эмиграция для них выгодна, им так удобнее УКРАСТЬ.Бесконечное сталкивание лбами и выяснение отношений кто на каком языке говорит- это технология для отвлечения внимания, чтобы УКРАСТЬ в спокойной обстановке, пока все бьются в Фейсбуке над выдуманной проблемой.Они пойдут на все, чтобы УКРАСТЬ.Прекратите уже говорить про зраду и перемогу.Им это выгодно, чтобы УКРАСТЬ.Давайте признаем, что жертвы и кровь людей их не остановит.Им они выгодны.Им так легче УКРАСТЬ.Это больно и неприятно но нас всех кинули.На доверии.Им наше доверие нужно было с одной целью- чтобы УКРАСТЬ.Не спрашивайте что делать.У меня только один совет- не воровать.Но так тоже не будет.Многие, кто тут бьётся в истерике рассказывая о несуществующих победах в доле у мародёров и получают зарплаты с украденных денег.Извините, если расстроил кого-то , но правда беспощадна!Обидно? Очень.Но это мы их выбрали и мы им дали возможность УКРАСТЬ РОДИНУ.У всех нас.Я никого никуда не призываю. Кроме призыва понять, что кроме УКРАСТЬ их ничего, вообще ничего не волнует.Не ищите тут политики.Её нет вообще.Я никуда не избираюсь.Ни в какие депутаты.Тут нет ничего , кроме кроме боли за свою бывшую Родину , за вышиванку, которую одевал раньше с гордостью, за гимн, который пел стоя на бое Кличко,когда он ещё был легендарным спортсменом, а не тем, во что превратился сейчас, в Мэдисон Сквэр , приложив руку к сердцу….Помочь может только Бог или чудо. На них и надежда.Будем жить!!!АВТОР: Евгений Черняк