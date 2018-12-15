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Україна істотно
наростила імпорт товарів

Україна істотно наростила імпорт товарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:46

Україна істотно наростила імпорт товарів

Пропонуємо до обговорення:
За 10 місяців 2018 року імпорт товарів в Україну перевищив експорт на 7,95 мільярда доларів.

Дивися повний текст Україна істотно наростила імпорт товарів.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:46

импортозависимость наше все. Кто-то должен покрыть эту разницу - 9 ярдов не возьмутся из воздуха, даже выклянченных кредитов и кипрских "инвестиций" на покрытие не хватит.
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