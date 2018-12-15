За 10 місяців 2018 року імпорт товарів в Україну перевищив експорт на 7,95 мільярда доларів.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 10:46
Україна істотно наростила імпорт товарів
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Дивися повний текст Україна істотно наростила імпорт товарів.
Додано: Пон 17 гру, 2018 10:46
импортозависимость наше все. Кто-то должен покрыть эту разницу - 9 ярдов не возьмутся из воздуха, даже выклянченных кредитов и кипрских "инвестиций" на покрытие не хватит.
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