Україна істотно наростила імпорт товарів

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где был? По октябрю ЗВР минус 2 ярда г/г. По декабрю может чуть меньше, бо выклянчили кредит ЕС, который назвали помощью. ключевая фигура здесь Яресько, которая мужественно простила кучу долгов и правительство, что долги перед русскими не признает - и правильно делает, ибо Крым
в прошлом месяце был. а в прошлом году был как раз курс поменьше. который потом на фоне дефицита валюты подрос и все сбалансировалось. и в позапрошлом было то же самое - после того как Яресько, Гонтарева и другие мужественно (без сарказма) вывели экономику страны из штопора, в который ее ввергло правительство пёдоровича. что касается долгов, то долги русских перед нами уже немножечко превышают те старые цифры, но главные козыри у нас запасены на следующий год.
..В январе-сентябре 2018 года импорт товаров превысил экспорт на 6 468,7 млн долларов.
В январе-...сентябре 2018 года экспорт услуг превысил импорт на 4 632,1 млн долларов.
итого, за 3 квартала 70% минуса по товарам было покрыто плюсом по услугам. подозреваю что остальное как раз закрывается заробитчанами. засим откланяюсь повышать плюс страны в области экспорта высокотехнологичных услуг ))
..В январе-сентябре 2018 года импорт товаров превысил экспорт на 6 468,7 млн долларов.
В январе-...сентябре 2018 года экспорт услуг превысил импорт на 4 632,1 млн долларов.
итого, за 3 квартала 70% минуса по товарам было покрыто плюсом по услугам. подозреваю что остальное как раз закрывается заробитчанами. засим откланяюсь повышать плюс страны в области экспорта высокотехнологичных услуг ))
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами1 за 9 місяців 2018 року Російська Федерація Експорт 2 488 326, Імпорт 316 096 Сальдо 2 172 230 http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. почти 50% сальдо пришлось на одну страну, 90% которого - транзит газа. Почти наверняка с 22-го года эта сумма либо уменьшится наполовину, либо просто выродится в ноль.