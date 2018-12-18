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Україна істотно
наростила імпорт товарів

Україна істотно наростила імпорт товарів
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 15:59

  sequence написав:
  galex написав:.. был небольшой плюсик...

где был? По октябрю ЗВР минус 2 ярда г/г. По декабрю может чуть меньше, бо выклянчили кредит ЕС, который назвали помощью.
ключевая фигура здесь Яресько, которая мужественно простила кучу долгов
и правительство, что долги перед русскими не признает - и правильно делает, ибо Крым


в прошлом месяце был. а в прошлом году был как раз курс поменьше. который потом на фоне дефицита валюты подрос и все сбалансировалось. и в позапрошлом было то же самое - после того как Яресько, Гонтарева и другие мужественно (без сарказма) вывели экономику страны из штопора, в который ее ввергло правительство пёдоровича.
что касается долгов, то долги русских перед нами уже немножечко превышают те старые цифры, но главные козыри у нас запасены на следующий год.
galex
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:52

Re: Україна істотно наростила імпорт товарів

вот, к примеру

..В январе-сентябре 2018 года импорт товаров превысил экспорт на 6 468,7 млн долларов.

В январе-...сентябре 2018 года экспорт услуг превысил импорт на 4 632,1 млн долларов.

итого, за 3 квартала 70% минуса по товарам было покрыто плюсом по услугам. подозреваю что остальное как раз закрывается заробитчанами.
засим откланяюсь повышать плюс страны в области экспорта высокотехнологичных услуг ))
galex
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 09:51

  galex написав:вот, к примеру

..В январе-сентябре 2018 года импорт товаров превысил экспорт на 6 468,7 млн долларов.

В январе-...сентябре 2018 года экспорт услуг превысил импорт на 4 632,1 млн долларов.

итого, за 3 квартала 70% минуса по товарам было покрыто плюсом по услугам. подозреваю что остальное как раз закрывается заробитчанами.
засим откланяюсь повышать плюс страны в области экспорта высокотехнологичных услуг ))

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами1 за 9 місяців 2018 року
Російська Федерація
Експорт 2 488 326,
Імпорт 316 096
Сальдо 2 172 230
http://www.ukrstat.gov.ua/
Т.е. почти 50% сальдо пришлось на одну страну, 90% которого - транзит газа. Почти наверняка с 22-го года эта сумма либо уменьшится наполовину, либо просто выродится в ноль.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:28

Re: Україна істотно наростила імпорт товарів

  Волгарь написав:Т.е. почти 50% сальдо пришлось на одну страну, 90% которого - транзит газа. Почти наверняка с 22-го года эта сумма либо уменьшится наполовину, либо просто выродится в ноль.


это совсем не критичная сумма (гастеры думаю где-то в квартал столько пересылают), к тому же есть много "но"
- можно юзать избыточные хранилища как услугу для стран ЕС
- по контракту мы можем заявлять о пересмотре цен на транзит и мы это сделали в прошлом году по всем правилам.
правительство рф и градус напряженности к тому времени может поменяться.
соотвтетсвенно накопится разница ярдов 10 и можем либо продолжать по прежним условиях на Х лет либо разрываем и разницу придется уплатить, как раз будет компенсатором лет на 5.

короче, это неприятно но не страшно.
galex
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