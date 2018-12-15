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"Укрзалізниця" має намір
підвищити тарифи на пасажирські...

"Укрзалізниця" має намір підвищити тарифи на пасажирські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:47

"Укрзалізниця" має намір підвищити тарифи на пасажирські...

Пропонуємо до обговорення:
За рахунок підвищення тарифів "Укрзалізниця" має намір збільшити доходи від пасажирських перевезень на 18,5%

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" має намір підвищити тарифи на пасажирські перевезення.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:47

Ни слова о повышении качества обслуживания,просто "повысить"доходы.
sena_2008atp
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