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"Укрзалізниця" має намір підвищити тарифи на пасажирські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 10:47
Пропонуємо до обговорення:
За рахунок підвищення тарифів "Укрзалізниця" має намір збільшити доходи від пасажирських перевезень на 18,5%
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" має намір підвищити тарифи на пасажирські перевезення
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Додано: Пон 17 гру, 2018 10:47
Ни слова о повышении качества обслуживания,просто "повысить"доходы.
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