Вдень 15 грудня середньоринкова вартість Bitcoin встановила новий річний мінімум в $3194. Потім вона зросла, зараз ціна криптовалюти становить $3276.
Дивися повний текст Bitcoin досяг нового мінімуму - ціна опускалася до $3200.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 11:37
Bitcoin досяг нового мінімуму - ціна опускалася до $3200
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Bitcoin досяг нового мінімуму - ціна опускалася до $3200.
Додано: Пон 17 гру, 2018 11:37
Ну если ребята УВЕРЕНЫ, что крипта начнет дорожать, тогда пусть вкладывают личные деньги и уже ищут, куда потратить прибыль.
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:04
3200 це низька вартість? Кілька років тому вартість була менше ніж 300 доларів...
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