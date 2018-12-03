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Bitcoin досяг нового мінімуму
- ціна опускалася до $3200

Bitcoin досяг нового мінімуму - ціна опускалася до $3200
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 11:37

Bitcoin досяг нового мінімуму - ціна опускалася до $3200

Пропонуємо до обговорення:
Вдень 15 грудня середньоринкова вартість Bitcoin встановила новий річний мінімум в $3194. Потім вона зросла, зараз ціна криптовалюти становить $3276.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 11:37

Ну если ребята УВЕРЕНЫ, что крипта начнет дорожать, тогда пусть вкладывают личные деньги и уже ищут, куда потратить прибыль.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:04

аналітики Weiss Ratings рекомендують купувати криптовалюту, поки її вартість залишається низькою

3200 це низька вартість? Кілька років тому вартість була менше ніж 300 доларів...
0mage0
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