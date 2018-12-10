Російська державна газовидобувна компанія "Газпром" закупила скраплений газ у Сінгапурі.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 12:01
Росія почала імпортувати скраплений газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росія почала імпортувати скраплений газ.
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:05
1 куб СПГ = 590 кубов при н.у. Т.е. 360/0,59 = 610$ за 1000 кубов в привычные единицах измерения.
Или 360$ за 1000 кубов при н.у., что более вероятно.
Вжарим томосом по автокефалии
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