Газопровід "Північний потік - 2" може бути прокладений, "якщо водночас будуть збережені ключові інтереси України".
Дивися повний текст Міністр економіки ФРН назвав умову для будівництва \"Північного потоку - 2\".
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Додано: Пон 17 гру, 2018 12:12
Міністр економіки ФРН назвав умову для будівництва...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр економіки ФРН назвав умову для будівництва \"Північного потоку - 2\".
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:12
Министр ФРГ и другие немецкие чиновники еще не раз расскажут, что Украина не должна понести убытки, но... бабки сделают свое дело, а "европейские ценности" отступят с полными карманами бабла.
Додано: Пон 17 гру, 2018 13:01
А не подскажите, какие конкретно «европейские ценности» будут нарушены в случае строительства СП-2?
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