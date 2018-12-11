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Міністр економіки ФРН назвав
умову для будівництва...

Міністр економіки ФРН назвав умову для будівництва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:12

Міністр економіки ФРН назвав умову для будівництва...

Пропонуємо до обговорення:
Газопровід "Північний потік - 2" може бути прокладений, "якщо водночас будуть збережені ключові інтереси України".

Дивися повний текст Міністр економіки ФРН назвав умову для будівництва \"Північного потоку - 2\".
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:12

Министр ФРГ и другие немецкие чиновники еще не раз расскажут, что Украина не должна понести убытки, но... бабки сделают свое дело, а "европейские ценности" отступят с полными карманами бабла.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:01

  nalim написав:Министр ФРГ и другие немецкие чиновники еще не раз расскажут, что Украина не должна понести убытки, но... бабки сделают свое дело, а "европейские ценности" отступят с полными карманами бабла.

А не подскажите, какие конкретно «европейские ценности» будут нарушены в случае строительства СП-2?
valme
 
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