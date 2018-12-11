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Міністр економіки ФРН назвав
умову для будівництва...

Міністр економіки ФРН назвав умову для будівництва...
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:12

Міністр економіки ФРН назвав умову для будівництва...

Пропонуємо до обговорення:
Газопровід "Північний потік - 2" може бути прокладений, "якщо водночас будуть збережені ключові інтереси України".

Дивися повний текст Міністр економіки ФРН назвав умову для будівництва \"Північного потоку - 2\".
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:12

Министр ФРГ и другие немецкие чиновники еще не раз расскажут, что Украина не должна понести убытки, но... бабки сделают свое дело, а "европейские ценности" отступят с полными карманами бабла.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:01

  nalim написав:Министр ФРГ и другие немецкие чиновники еще не раз расскажут, что Украина не должна понести убытки, но... бабки сделают свое дело, а "европейские ценности" отступят с полными карманами бабла.

А не подскажите, какие конкретно «европейские ценности» будут нарушены в случае строительства СП-2?
valme
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:41

  valme написав:
  nalim написав:Министр ФРГ и другие немецкие чиновники еще не раз расскажут, что Украина не должна понести убытки, но... бабки сделают свое дело, а "европейские ценности" отступят с полными карманами бабла.

А не подскажите, какие конкретно «европейские ценности» будут нарушены в случае строительства СП-2?


"правовое государство" - А Россия имея в конституции положение "международные договора имеют преимущество перед внутренними законами" на деле плевать на договора хотела, нарушая, разрывая в одностороннем порядке, ведя захватнические войны (с нарушением собственного законодательства), своим законом позволила сама себе выйти из под юрисдикции международных судов, не признавая даже те решения судов которые формально признает. Поэтому верить в обещание России "учесть интересы Украины" после постройки этого заранее не экономически целеобразного проекта это лукавство :wink: , тем более зная что уже Газпром ничего не платит по проигранным судам с Украиной.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:55

Re: Міністр економіки ФРН назвав умову для будівництва...

  Kripo написав:Поэтому верить в обещание России "учесть интересы Украины" после постройки этого заранее не экономически целеобразного проекта это лукавство

На сколько мне известно, Россия никогда не обещала учесть интересы Украины при строительстве СП2.
Германия говорила про интересы Украины. Но как оно будет на практике, большой вопрос.
Понимаете, Германия — это не Украина. Будет достаточно тяжело внушить немцам, что они станут более свободными и независимыми, покупая тот же российский газ не на прямую из России, а через территорию Украины и дороже.
valme
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:10

Re: Міністр економіки ФРН назвав умову для будівництва...

  valme написав:Понимаете, Германия — это не Украина. Будет достаточно тяжело внушить немцам, что они станут более свободными и независимыми, покупая тот же российский газ не на прямую из России, а через территорию Украины и дороже.

Не в цьому справа, а в системі функціюнування. На ПП-1 були отримані всі дозволи, та сама система видала всі дозволи на ПП-2, при чому не тільки в Німеччині, але й в усіх інших країнах, де проходив газогін (крім Данії). Тому що система не може інакше: загрузив однакові документи - отримав однакову відповідь.
Заблокувати може тільки політичне рішення, на яке Бундестаг не здатен, бо депутати не бачать, що це політичний проект, а не економічний.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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