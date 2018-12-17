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Міністр економіки ФРН назвав
умову для будівництва...

Міністр економіки ФРН назвав умову для будівництва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 09:40

  nalim написав:
  valme написав:
  Kripo написав:Поэтому верить в обещание России "учесть интересы Украины" после постройки этого заранее не экономически целеобразного проекта это лукавство

На сколько мне известно, Россия никогда не обещала учесть интересы Украины при строительстве СП2.
Германия говорила про интересы Украины. Но как оно будет на практике, большой вопрос.
Понимаете, Германия — это не Украина. Будет достаточно тяжело внушить немцам, что они станут более свободными и независимыми, покупая тот же российский газ не на прямую из России, а через территорию Украины и дороже.

А как интересно Германия сможет купить российский газ напрямую? Просто Германия может купить и через Украину и через Турцию, но выбирает второй вариант. А прямого варианта нет, граница у немцев только с Калининградом, но там газа нет... кстати, это бывшая Германия и есть.

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Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 10:06

  Волгарь написав:ПОСМОТРИТЕ НА КАРТУ!

Посмотрел. И где граница с Россией?
nalim
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 10:08

  valme написав:
  nalim написав:А как интересно Германия сможет купить российский газ напрямую? Просто Германия может купить и через Украину и через Турцию, но выбирает второй вариант. А прямого варианта нет, граница у немцев только с Калининградом, но там газа нет... кстати, это бывшая Германия и есть.

«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море.
Причем тут Турция?

Ваша правда. Перепутал с Турецким потоком. А разве трубопровод СП-2 не через территориальные воды стран идет?
nalim
 
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