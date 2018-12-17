Міністр економіки ФРН назвав умову для будівництва...
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Kripo написав:Поэтому верить в обещание России "учесть интересы Украины" после постройки этого заранее не экономически целеобразного проекта это лукавство
На сколько мне известно, Россия никогда не обещала учесть интересы Украины при строительстве СП2. Германия говорила про интересы Украины. Но как оно будет на практике, большой вопрос. Понимаете, Германия — это не Украина. Будет достаточно тяжело внушить немцам, что они станут более свободными и независимыми, покупая тот же российский газ не на прямую из России, а через территорию Украины и дороже.
А как интересно Германия сможет купить российский газ напрямую? Просто Германия может купить и через Украину и через Турцию, но выбирает второй вариант. А прямого варианта нет, граница у немцев только с Калининградом, но там газа нет... кстати, это бывшая Германия и есть.
nalim написав:А как интересно Германия сможет купить российский газ напрямую? Просто Германия может купить и через Украину и через Турцию, но выбирает второй вариант. А прямого варианта нет, граница у немцев только с Калининградом, но там газа нет... кстати, это бывшая Германия и есть.
«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Причем тут Турция?
Ваша правда. Перепутал с Турецким потоком. А разве трубопровод СП-2 не через территориальные воды стран идет?
cisukr написав:Если в Европе кто-то переживает за украинские доходы от транзита газа, так пусть даст эти 3 млрд. долл. и закроет вопрос. Это что, большие деньги для ЕС с ВВП в 15 триллионов долларов?
Благополучие страны не волнует никого кроме жителей этой самой страны и пора уже всем это понять и запомнить, но украинцы всеравно ждут милости то с востока, то с запада, то из-за океана, а ничего не будет...СП-2 посторят,производства с высокой добавленной стоимостью будут успешно ликвидированы, земля перейдет в собственность транснациональных корпораций и т.д., при этом власть будет набивать карманы, а народу будут пудрить мозги всякими томосами
Kripo написав:Поэтому верить в обещание России "учесть интересы Украины" после постройки этого заранее не экономически целеобразного проекта это лукавство
На сколько мне известно, Россия никогда не обещала учесть интересы Украины при строительстве СП2. Германия говорила про интересы Украины. Но как оно будет на практике, большой вопрос. Понимаете, Германия — это не Украина. Будет достаточно тяжело внушить немцам, что они станут более свободными и независимыми, покупая тот же российский газ не на прямую из России, а через территорию Украины и дороже.
"Что касается "Северного потока - 2", господин президент [Трамп] высказывал озабоченности в связи с возможным исчезновением транзита через Украину. Я заверил его в том, что РФ готова сохранить этот транзит", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия - США.
Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее отмечал, что российский холдинг готов провести переговоры с "Нафтогазом" о транзите после окончания текущего контракта. По его словам, "Газпром" может сохранить транзит в объеме 10-15 млрд кубометров в год, если Киев докажет экономическую целесообразность такого контракта. https://tass.ru/ekonomika/5378715
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.