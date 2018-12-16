В Україні планують запустити нову систему перевірки тих, хто отримує державну допомогу на оплату "комуналки".
Дивися повний текст Субсидіантів внесуть до \"чорних\" і \"білих\" списків: чого чекати від нових перевірок.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 12:15
Субсидіантів внесуть до "чорних" і "білих" списків: чого...
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Дивися повний текст Субсидіантів внесуть до \"чорних\" і \"білих\" списків: чого чекати від нових перевірок.
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:15
Депозити в банках дивіться, багато цікавого побачите у отримувачів субсидій.
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:20
Очередное доказательство того, битве гражданин - государство всегда побеждает государство. Нынешняя власть просто без берегов. Уже готов простить Федорычу золотой батон и Межигорье.
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