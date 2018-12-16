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Субсидіантів внесуть до "чорних"
і "білих" списків: чого...

Субсидіантів внесуть до "чорних" і "білих" списків: чого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:15

Субсидіантів внесуть до "чорних" і "білих" списків: чого...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують запустити нову систему перевірки тих, хто отримує державну допомогу на оплату "комуналки".

Дивися повний текст Субсидіантів внесуть до \"чорних\" і \"білих\" списків: чого чекати від нових перевірок.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:15

Депозити в банках дивіться, багато цікавого побачите у отримувачів субсидій.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:20

Очередное доказательство того, что в битве гражданин - государство всегда побеждает государство. Нынешняя власть просто без берегов. Уже готов простить Федорычу золотой батон и Межигорье.
Востаннє редагувалось nalim в Пон 17 гру, 2018 12:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:28

И сколько потратят на самих контролеров?
Вместо того чтобы тарифы были подъемными для всех.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:30

  cannabis_ua написав:И сколько потратят на самих контролеров?
Вместо того чтобы тарифы были подъемными для всех.

Чтобы сделать тарифы подъемными, должна быть такая цель. А ее нет.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:03

За счёт механизма субсидии и завышенных цен на газ правительство прежде всего обворовывает тех, кто живёт на белую зарплату, в основном бюджетников.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:14

Уже и так ужали по субсидиям , но все равно им этого мало . Давайте уже как при Кучме было : У кого есть запорожец , другая квартира , часть другой квартиры , дача , земельный участок , пай , депозит , долг хоть в одну копейку то субсидии не видать .
Власти есть еще куда стремится
makishin60
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:11

  Дикий не Дикий написав:Кожен контролер буде чекати коли субсидіант викидатимеме сміття. Потім розривати пакет і перевіряти що їли що купували.

Меня подозрительные морды начали поджидать по адресам г.Харьков пр.Гагарина,д.176,корп.к-5,кв.73 и ул.Грозненська,д.40,кв.79.Точно из собеса :!:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 17 гру, 2018 14:13, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:13

Re: Субсидіантів внесуть до "чорних" і "білих" списків: чого

Правительство тоже ждут проверки - насколько они могут обманывать государство и соответственно налогоплательщиков?
Black Jack - White Business
ruvex
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