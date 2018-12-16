Субсидіантів внесуть до "чорних" і "білих" списків: чого...

Наверное, не только на коммуналку.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 16:12
Додано: Пон 17 гру, 2018 16:41
Что они не делают не идут дела. Видно в понедельник их мама родила
Додано: Пон 17 гру, 2018 17:34
Додано: Пон 17 гру, 2018 17:57
По мне так вполне доходчиво.
Правительство проводит реформы по части вспарывания матрасов и отбора последнего. Исходя из нормальной логики, все оплаты, тарифы и прочее это текущие расходы. Благосостояние налогоплательщиков в приоритете правительства и президента, о чем неоднократно акцентировал внимание и существующий гарант.
Однако политика государства зашла в процесс таких реформ, когда подобные Вашим комментарии про отдачу последнего накопленного, ранее заработанного, сэкономленного на себе у гражданина, стали частью таких реформ реализация, которых лишь в неподъемном поднятием выплат, цен и т.д.
Упрощу. Никто не обязан платить за текущие расходы своими сбережениями и тем более сбережениями на черный день. А если подобное называется реформой, то таким политикам место на свалке и отнюдь не политической.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 17 гру, 2018 18:03
Можу ще більше спростити - ніхто взагалі не зобов'язаний нічого робити. З чого за що платити та де жити - персональний вибір кожного. Держава має допомагати тільки тим, хто дійсно потребує допомоги. Якщо у вас є депозит в банку, то чому держава має сплачувати вашу комуналку? У вас є гроші - платіть ними, закінчаться - тоді звертайтеся до держави.
Додано: Пон 17 гру, 2018 18:08
По какому принципу они будут выявлять? У кого сапожки посимпатичней?
Контролерам необходимо еще зарплату платить.
У нормального правительства 2 выхода:
- дотировать коммуналку всем;
- контролировать доходы и расходы всего населения страны с соответствующим наказанием (и это не лишение субсидии, а уголовное дело с конфискацией).
Иное - это борьба с ветряными мельницами и очковтирательство.
p.s.
Насчет евроблях я вас не критиковал.
Не чувствуете кидок Гаранта по поводу евроблях?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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