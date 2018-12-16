Субсидіантів внесуть до "чорних" і "білих" списків: чого...

Додано: Пон 17 гру, 2018 19:59

Облцентр. Беру на работу парня. 34 года. Раньше работал в краееведческом музее на 4200 чистыми. У нас работает диспетчером(обработка входящих звонков). плачу 6500 на руки за график 3/3(с 9 до 21). Все по белому. Т.е. мне он обходится почти 10-ку. Но не суть.

Парень живет в хруще 60 кв.м. Матерь ушла в мир иной лет 7 назад. Отец в возрасте, почти лежачий. Редко ходит. Вчера вот в больницу его забрали с очередным инсультом. В сентябре позычил пацан заплатить ЕСВ за батю, чтоб субсидию дали. Дык вот - не дали! Отказ письменный - не дают, сроки прошли(2,5 месяца как никак с момента подачи доков). Я ему помог в прокуратуру составить заяву, будем ждать ответ. Оплатить за центральное отопление стоит 40 грн\кв.м.(это учитывая то, что на доме стоит какойто-крантик и в домах без крантика - по 45-48 грн\кв.м.).

Итак, парню нужно забашлать тока за тепло - 2500. + вода+свет+квартплата. Дето под 3К. У пацана остается 3,5к. Как на эти деньги прожить двоим - я в душе не чаю.... И это реалии, что у меня под боком.