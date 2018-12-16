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Субсидіантів внесуть до "чорних"
і "білих" списків: чого...

Субсидіантів внесуть до "чорних" і "білих" списків: чого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:12

  Rainbow написав:ЗП должно хватать на коммуналку, если ее не хватает, то что-то не так в этой стране.

Наверное, не только на коммуналку.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:41

  Pegasmaster написав:
  ruvex написав:Правительство тоже ждут проверки - насколько они могут обманывать государство и соответственно налогоплательщиков?

та вроде и проверяющие есть, всякие антикоррупционные органы, но что-то не ладится у них с проверками :)
никак не могут сравнить расходы и доходы чиновников. наверно нужно еще зп им повысить и доработать программное обеспечение :)


Что они не делают не идут дела. Видно в понедельник их мама родила :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:34

  ruvex написав:
  0mage0 написав:Депозити в банках дивіться, багато цікавого побачите у отримувачів субсидій.
Ви теж, як і уряд за чужими трусами стоїте в черзі, чекаєте поки продадуть останні?

Про труси не зрозумів, що мається на увазі, це жаргон якийсь у вас?
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:57

  0mage0 написав:
  ruvex написав:
  0mage0 написав:Депозити в банках дивіться, багато цікавого побачите у отримувачів субсидій.
Ви теж, як і уряд за чужими трусами стоїте в черзі, чекаєте поки продадуть останні?

Про труси не зрозумів, що мається на увазі, це жаргон якийсь у вас?


По мне так вполне доходчиво.
Правительство проводит реформы по части вспарывания матрасов и отбора последнего. Исходя из нормальной логики, все оплаты, тарифы и прочее это текущие расходы. Благосостояние налогоплательщиков в приоритете правительства и президента, о чем неоднократно акцентировал внимание и существующий гарант.
Однако политика государства зашла в процесс таких реформ, когда подобные Вашим комментарии про отдачу последнего накопленного, ранее заработанного, сэкономленного на себе у гражданина, стали частью таких реформ реализация, которых лишь в неподъемном поднятием выплат, цен и т.д.
Упрощу. Никто не обязан платить за текущие расходы своими сбережениями и тем более сбережениями на черный день. А если подобное называется реформой, то таким политикам место на свалке и отнюдь не политической.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:03

Спрощу. Ніхто не зобов'язаний платити за поточні витрати своїми заощадженнями
Можу ще більше спростити - ніхто взагалі не зобов'язаний нічого робити. З чого за що платити та де жити - персональний вибір кожного. Держава має допомагати тільки тим, хто дійсно потребує допомоги. Якщо у вас є депозит в банку, то чому держава має сплачувати вашу комуналку? У вас є гроші - платіть ними, закінчаться - тоді звертайтеся до держави.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:08

  galex написав:...
лично я приветствую грамотные меры по выявлению недобросовестных субсидиантов, потому что они воруют из моего кармана. почему вы считаете, что гражданин, который крадет деньги у государства, чем-то лучше чиновника, который делает то же самое. да, чиновник крадет миллион, а гражданин пару сотен. но чиновников не так много, а граждан как раз миллионы.

По какому принципу они будут выявлять? У кого сапожки посимпатичней?
Контролерам необходимо еще зарплату платить.
У нормального правительства 2 выхода:
- дотировать коммуналку всем;
- контролировать доходы и расходы всего населения страны с соответствующим наказанием (и это не лишение субсидии, а уголовное дело с конфискацией).
Иное - это борьба с ветряными мельницами и очковтирательство.
p.s.
Насчет евроблях я вас не критиковал.
Не чувствуете кидок Гаранта по поводу евроблях?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:43

  0mage0 написав:
Спрощу. Ніхто не зобов'язаний платити за поточні витрати своїми заощадженнями
Можу ще більше спростити - ніхто взагалі не зобов'язаний нічого робити. З чого за що платити та де жити - персональний вибір кожного. Держава має допомагати тільки тим, хто дійсно потребує допомоги. Якщо у вас є депозит в банку, то чому держава має сплачувати вашу комуналку? У вас є гроші - платіть ними, закінчаться - тоді звертайтеся до держави.

Государство и правительство в частном его случае должно обеспечить нормальный уровень зарплат и пенсий. Нормальный для жизни, оплаты налогов, как минимум.
То, что называется помощью от государства или субсидией сейчас - грязная подачка гражданам, которые работают в бюджетной сфере и пенсионерам, отработавшим и по 30 и по 40 лет, которая покрывает только минимальный тариф. Полный же тариф на оплату никаким образом не соотнесен ни с прожиточным минимумом ни с минимальной зарплатой, что есть нонсенс.
Текущий результат реформ, нищающее население, отсталая экономика, здравоохранение, образование. Отток населения, который мы видим сегодня, это перспектива подобных реформ - страна одиноких пенсионеров.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:32

  ruvex написав:Повний же тариф на оплату у разі не поєднана ні з прожитковим мінімумом ні з мінімальною зарплатою, що є нонсенс.
Ви пропонуєте всі ціни писати в прожиткових мінімумах/мінімальних зарплатах? Оце нонсенс. В ринковій економіці гроші є еквівалентом вартості, а не прожиткові мінімуми/мінімальні зарплати. А те, що ви написали, певно, десь з галузі комунізму/соціалізму. Хоча це, мабуть, перехідний етап. Грошей взагалі не має бути, всі товари та послуги мають бути доступні всім безоплатно і всі мають сумлінно працювати, щоб забезпечити все це. Це утопія.

  ruvex написав:Поточний результат реформ, убожіє населення, відстала економіка, охорона здоров'я, освіта

У нас все це було і до реформ, відставати вже немає куди, тільки вперед :)
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:59

Re: Субсидіантів внесуть до "чорних" і "білих" списків: чого

Облцентр. Беру на работу парня. 34 года. Раньше работал в краееведческом музее на 4200 чистыми. У нас работает диспетчером(обработка входящих звонков). плачу 6500 на руки за график 3/3(с 9 до 21). Все по белому. Т.е. мне он обходится почти 10-ку. Но не суть.
Парень живет в хруще 60 кв.м. Матерь ушла в мир иной лет 7 назад. Отец в возрасте, почти лежачий. Редко ходит. Вчера вот в больницу его забрали с очередным инсультом. В сентябре позычил пацан заплатить ЕСВ за батю, чтоб субсидию дали. Дык вот - не дали! Отказ письменный - не дают, сроки прошли(2,5 месяца как никак с момента подачи доков). Я ему помог в прокуратуру составить заяву, будем ждать ответ. Оплатить за центральное отопление стоит 40 грн\кв.м.(это учитывая то, что на доме стоит какойто-крантик и в домах без крантика - по 45-48 грн\кв.м.).
Итак, парню нужно забашлать тока за тепло - 2500. + вода+свет+квартплата. Дето под 3К. У пацана остается 3,5к. Как на эти деньги прожить двоим - я в душе не чаю.... И это реалии, что у меня под боком.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:00

Re: Субсидіантів внесуть до "чорних" і "білих" списків: чого

  0mage0 написав:Ви пропонуєте всі ціни писати в прожиткових мінімумах/мінімальних зарплатах?

Прожиточный минимум содержит в себя минимальный набор благ которые гарантирует государство рабочему. Это как-бы азы экономики даже я знаю.
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