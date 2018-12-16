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Субсидіантів внесуть до "чорних"
і "білих" списків: чого...

Субсидіантів внесуть до "чорних" і "білих" списків: чого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:11

  Juna написав:
  0mage0 написав:Ви пропонуєте всі ціни писати в прожиткових мінімумах/мінімальних зарплатах?

Прожитковий мінімум містить у собі мінімальний набір благ які гарантує держава робітникові. Це ніби ази економіки навіть я знаю.

Не те, щоб гарантується, враховується. Але до чого це тут, я кажу про те, що вартість послуг до мінімуму не прив'язана, скоріше навпаки, мінімум розраховується виходячи з актуальних цін.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:31

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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