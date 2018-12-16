Субсидіантів внесуть до "чорних" і "білих" списків: чого...

Не те, щоб гарантується, враховується. Але до чого це тут, я кажу про те, що вартість послуг до мінімуму не прив'язана, скоріше навпаки, мінімум розраховується виходячи з актуальних цін.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 20:11
Не те, щоб гарантується, враховується. Але до чого це тут, я кажу про те, що вартість послуг до мінімуму не прив'язана, скоріше навпаки, мінімум розраховується виходячи з актуальних цін.
Додано: Пон 17 гру, 2018 20:31
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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