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Субсидіантів внесуть до "чорних"
і "білих" списків: чого...

Субсидіантів внесуть до "чорних" і "білих" списків: чого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:11

  Juna написав:
  0mage0 написав:Ви пропонуєте всі ціни писати в прожиткових мінімумах/мінімальних зарплатах?

Прожитковий мінімум містить у собі мінімальний набір благ які гарантує держава робітникові. Це ніби ази економіки навіть я знаю.

Не те, щоб гарантується, враховується. Але до чого це тут, я кажу про те, що вартість послуг до мінімуму не прив'язана, скоріше навпаки, мінімум розраховується виходячи з актуальних цін.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:31

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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:45

  nalim написав:Очередное доказательство того, что в битве гражданин - государство всегда побеждает государство. Нынешняя власть просто без берегов. Уже готов простить Федорычу золотой батон и Межигорье.

в одной из тем я говорил что если сейчас вернуть Януковича и дать ему учавствовать в выборах то народ с радостью наступит третий раз на те же грабли ! А значит такой народ заслуживает таких правителей
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:33

Re: Субсидіантів внесуть до "чорних" і "білих" списків: чого

Вот что я думаю по теме субсидий:
Сам я конечно не из категории претендующих,но считаю,что то,что творится в отношении субсидиантов - очередная попытка сохранить нежизнеспособную модель экономики,паразитирующую на кредитах,гастерах и все новых и новых методах доения населения.
Утопающий за соломинку хватается,так и бездарное правительство пытается свести концы с концами, ущемляя соотечественников то по одному,то по другому направлению.

Какое на фиг у них моральное право вообще кого-то проверять в этой стране - в условиях когда вокруг - схемы на схемах и схемами поганяют,причем счет идет не на поганые пару тысяч,которые обнищавшее население пытается на комуналке экономить, а счет идет на миллиарды и не гривен понятно,а долларов, и не на несколько миллиардов долларов ,а скорее всего на десятки милилардов долларов ежегодно - если в сумме взять все эти коррупционные схемы и прокладки.
Или когда проверяют какого-нибудь Пупкина,и не просто проверяют,а умножают его на ноль,а в это время проверка по зарплатам игроков киевского Динамо,где средняя зарплата 18 тыс.грн. приходит к выводу,что - нарушений не выявлено.
Нет ну все в стране было - олигархи,воры ,кланы - но такого цинизма и брехливости за все годы не припомню - своим из группы -все ,что хочешь,населению - закон.

Был бы чемпионат мира по двуличности,цинизму и брехливости - вся эта братия ,безусловно - первое место взяла бы.

Вот честно говоря не до конца понимаю - что это с ними?

Может это просто жадность патологическая ?
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:45

Re: Субсидіантів внесуть до "чорних" і "білих" списків: чого

  Тракторист написав:а нищие радуются, что их нишета гарантирована...

и проявляется разрыв между нишами с достойной бедностью и нищебродством.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:47

  Вкладчик1234 написав:Зображення

Дополню.
Каждого получателя субсидии или иной социальной помощи нужно будет приравнять к определенному профилю и понять, насколько он теоретически может мошенничать или получать помощь незаконно или неформальным способом. На сегодняшний день такие профили только начинают разрабатываться”, – пояснил гендиректор директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко.

https://news.finance.ua/ru/news/-/44058 ... h-proverok

Риторический вопрос - будет ли проверять Музыченко нижеупомянутых получателей социальной помощи (на аренду жилья)?
Стаття 32. Фінансування видатків, пов'язаних з депутатською діяльністю
...
4. Народному депутату протягом всього строку виконання депутатських повноважень щомісячно відповідно до положень статей 23 і 35 цього Закону видаються кошти для компенсації вартості проїзду, оренди житла або винайму готельного номера, а також відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, у розмірі місячної заробітної плати народного депутата, що не підлягають оподаткуванню.
...
Стаття 35. Забезпечення народних депутатів України жилими приміщеннями

1. У витратах на забезпечення діяльності Верховної Ради України передбачаються кошти на оренду житла або винайм готельного номера. Народному депутату на оренду житла або винайм готельного номера на підставі його заяви та копії документа, до якого внесені відомості про місце його проживання, Апаратом Верховної Ради України щомісячно видаються кошти в розмірі, встановленому кошторисом Верховної Ради України для компенсації вартості оренди (винайму).
{Частина перша статті 35 в редакції Закону № 1301-VII від 03.06.2014}

2. Право на отримання таких коштів мають народні депутати, не забезпечені житлом у місті Києві, і місце їх проживання, відповідно до його реєстрації, знаходиться на відстані понад 30 км від меж міста Київ.
{Частина друга статті 35 в редакції Закону № 1301-VII від 03.06.2014}

Для тех, кто будет писать, что это осталось от "злочинной влади", отмечу, что подписал эти изменения в ЗУ после "Революції гідності"
Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
України

О.ТУРЧИНОВ

м. Київ
3 червня 2014 року
№ 1301-VII

https://u.to/9jVSFA

А увеличил до 650 грн. в сутки размер денежной компенсации депутатам не кто иной, как
Перший заступник
голови Комітету

П.В.ПИНЗЕНИК

https://u.to/4DVSFA

Аргументация (повышение с 460 до 650 грн/сутки) такая:
Поряд з цим, з моменту затвердження такого розміру компенсації витрат на оренду житла та винайм готельного номера декілька разів зростали комунальні тарифи (на електричну енергію, теплопостачання, гаряче водопостачання та водовідведення тощо), а також змінювався розмір мінімальної заробітної плати.

Там же.

Полный список 170 нардепов, получивших по 19,5 тысяч грн. за аренду жилья в ноябре 2018 г. - https://u.to/ijVSFA (с оффсайта ВР - https://u.to/tDVSFA)

Расследование программы "НАШІ ГРОШІ" по этому поводу - https://u.to/NzVSFA
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:50

  yanyura написав:Полный список 170 нардепов, получивших по 19,5 тысяч грн. за аренду жилья в ноябре 2018 г. - https://u.to/ijVSFA (с оффсайта ВР - https://u.to/tDVSFA)
Расследование программы "НАШІ ГРОШІ" по этому поводу - https://u.to/NzVSFA

0mage0, как апологет власти, прокомментируйте, пожалуйста.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:54

Журналисты показали элитную недвижимость Продана
На следующий день после избрания на должность главы Госфискальной службы Мирослав Продан купил элитную недвижимость и оформил ее на сестру. Об этом говорится в расследовании журналистов BIHUS info.

«Это сестра начальника налоговиков Мирослава Продана. Она торгует всяким шмотом на рынке в Могилев-Подольском. И купила в Киеве квартиру за 200 тысяч долларов. Типа для своего сына-студента. Но он живет в общаге, а в квартире живет Продан. Потому что… х*р знает. Интроверт, наверное и не любит общаги», — рассказывают журналисты.
Зображення


https://inforesist.org/zhurnalistyi-pokazali-elitnuyu-nedvizhimost-prodana/
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:00

Re: Субсидіантів внесуть до "чорних" і "білих" списків: чого

Две стороны зазеркалья.
Головне завдання – це захист людей, в тому числі і соціальний захист.
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