Не те, щоб гарантується, враховується. Але до чого це тут, я кажу про те, що вартість послуг до мінімуму не прив'язана, скоріше навпаки, мінімум розраховується виходячи з актуальних цін.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 20:11
Не те, щоб гарантується, враховується. Але до чого це тут, я кажу про те, що вартість послуг до мінімуму не прив'язана, скоріше навпаки, мінімум розраховується виходячи з актуальних цін.
Додано: Пон 17 гру, 2018 20:31
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 17 гру, 2018 20:45
в одной из тем я говорил что если сейчас вернуть Януковича и дать ему учавствовать в выборах то народ с радостью наступит третий раз на те же грабли ! А значит такой народ заслуживает таких правителей
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
Додано: Пон 17 гру, 2018 21:33
Re: Субсидіантів внесуть до "чорних" і "білих" списків: чого
Вот что я думаю по теме субсидий:
Сам я конечно не из категории претендующих,но считаю,что то,что творится в отношении субсидиантов - очередная попытка сохранить нежизнеспособную модель экономики,паразитирующую на кредитах,гастерах и все новых и новых методах доения населения.
Утопающий за соломинку хватается,так и бездарное правительство пытается свести концы с концами, ущемляя соотечественников то по одному,то по другому направлению.
Какое на фиг у них моральное право вообще кого-то проверять в этой стране - в условиях когда вокруг - схемы на схемах и схемами поганяют,причем счет идет не на поганые пару тысяч,которые обнищавшее население пытается на комуналке экономить, а счет идет на миллиарды и не гривен понятно,а долларов, и не на несколько миллиардов долларов ,а скорее всего на десятки милилардов долларов ежегодно - если в сумме взять все эти коррупционные схемы и прокладки.
Или когда проверяют какого-нибудь Пупкина,и не просто проверяют,а умножают его на ноль,а в это время проверка по зарплатам игроков киевского Динамо,где средняя зарплата 18 тыс.грн. приходит к выводу,что - нарушений не выявлено.
Нет ну все в стране было - олигархи,воры ,кланы - но такого цинизма и брехливости за все годы не припомню - своим из группы -все ,что хочешь,населению - закон.
Был бы чемпионат мира по двуличности,цинизму и брехливости - вся эта братия ,безусловно - первое место взяла бы.
Вот честно говоря не до конца понимаю - что это с ними?
Может это просто жадность патологическая ?
Додано: Пон 17 гру, 2018 21:45
Re: Субсидіантів внесуть до "чорних" і "білих" списків: чого
и проявляется разрыв между нишами с достойной бедностью и нищебродством.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 17 гру, 2018 21:47
Дополню.
https://news.finance.ua/ru/news/-/44058 ... h-proverok
Риторический вопрос - будет ли проверять Музыченко нижеупомянутых получателей социальной помощи (на аренду жилья)?
Для тех, кто будет писать, что это осталось от "злочинной влади", отмечу, что подписал эти изменения в ЗУ после "Революції гідності"
А увеличил до 650 грн. в сутки размер денежной компенсации депутатам не кто иной, как
Аргументация (повышение с 460 до 650 грн/сутки) такая:
Там же.
Полный список 170 нардепов, получивших по 19,5 тысяч грн. за аренду жилья в ноябре 2018 г. -
Расследование программы "НАШІ ГРОШІ" по этому поводу -
Додано: Пон 17 гру, 2018 21:50
0mage0, как апологет власти, прокомментируйте, пожалуйста.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 17 гру, 2018 21:54
Журналисты показали элитную недвижимость Продана
На следующий день после избрания на должность главы Госфискальной службы Мирослав Продан купил элитную недвижимость и оформил ее на сестру. Об этом говорится в расследовании журналистов BIHUS info.
«Это сестра начальника налоговиков Мирослава Продана. Она торгует всяким шмотом на рынке в Могилев-Подольском. И купила в Киеве квартиру за 200 тысяч долларов. Типа для своего сына-студента. Но он живет в общаге, а в квартире живет Продан. Потому что… х*р знает. Интроверт, наверное и не любит общаги», — рассказывают журналисты.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:00
Re: Субсидіантів внесуть до "чорних" і "білих" списків: чого
Две стороны зазеркалья.
Головне завдання – це захист людей, в тому числі і соціальний захист.
Black Jack - White Business
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