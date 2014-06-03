Субсидіантів внесуть до "чорних" і "білих" списків: чого...

Додано: Пон 17 гру, 2018 21:33

Вот что я думаю по теме субсидий:

Сам я конечно не из категории претендующих,но считаю,что то,что творится в отношении субсидиантов - очередная попытка сохранить нежизнеспособную модель экономики,паразитирующую на кредитах,гастерах и все новых и новых методах доения населения.

Утопающий за соломинку хватается,так и бездарное правительство пытается свести концы с концами, ущемляя соотечественников то по одному,то по другому направлению.



Какое на фиг у них моральное право вообще кого-то проверять в этой стране - в условиях когда вокруг - схемы на схемах и схемами поганяют,причем счет идет не на поганые пару тысяч,которые обнищавшее население пытается на комуналке экономить, а счет идет на миллиарды и не гривен понятно,а долларов, и не на несколько миллиардов долларов ,а скорее всего на десятки милилардов долларов ежегодно - если в сумме взять все эти коррупционные схемы и прокладки.

Или когда проверяют какого-нибудь Пупкина,и не просто проверяют,а умножают его на ноль,а в это время проверка по зарплатам игроков киевского Динамо,где средняя зарплата 18 тыс.грн. приходит к выводу,что - нарушений не выявлено.

Нет ну все в стране было - олигархи,воры ,кланы - но такого цинизма и брехливости за все годы не припомню - своим из группы -все ,что хочешь,населению - закон.



Был бы чемпионат мира по двуличности,цинизму и брехливости - вся эта братия ,безусловно - первое место взяла бы.



Вот честно говоря не до конца понимаю - что это с ними?



Может это просто жадность патологическая ?