Субсидіантів внесуть до "чорних" і "білих" списків: чого...

Відповідаю вашими ж словами, нардепи не зобов'язані витрачати свої заощадження на поточні витрати. Те, що в них мільйони в банках і палаци по всій Україні (але більш як 30 км від Києва) не означає, що вони не мають права на компенсацію житла в Києві. Це за вашою логікою. Я вважаю, що їх треба перевіряти як субсидіантів - є депозити в банках, акції, майно, дохід, жодної компенсації. Тільки для тих, хто дійсно живе на одну зарплату, не має палаців, має бути компенсація.
І я не апологет влади, я апологет розвитку України, в тому числі й економічного. Іноді влада ініціює правильні, з моєї точки зору, кроки, і я, звісно, їх підтримую. Незалежно навіть від того, хто президент, Ющенко, Янукович чи Порошенко.