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Субсидіантів внесуть до "чорних"
і "білих" списків: чого...

Субсидіантів внесуть до "чорних" і "білих" списків: чого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 07:51

  ruvex написав:0mage0 , як апологет влади, прокоментуйте, будь ласка.

Відповідаю вашими ж словами, нардепи не зобов'язані витрачати свої заощадження на поточні витрати. Те, що в них мільйони в банках і палаци по всій Україні (але більш як 30 км від Києва) не означає, що вони не мають права на компенсацію житла в Києві. Це за вашою логікою. Я вважаю, що їх треба перевіряти як субсидіантів - є депозити в банках, акції, майно, дохід, жодної компенсації. Тільки для тих, хто дійсно живе на одну зарплату, не має палаців, має бути компенсація.
І я не апологет влади, я апологет розвитку України, в тому числі й економічного. Іноді влада ініціює правильні, з моєї точки зору, кроки, і я, звісно, їх підтримую. Незалежно навіть від того, хто президент, Ющенко, Янукович чи Порошенко.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:51

  0mage0 написав:
  ruvex написав:0mage0 , як апологет влади, прокоментуйте, будь ласка.

Відповідаю вашими ж словами, нардепи не зобов'язані витрачати свої заощадження на поточні витрати. Те, що в них мільйони в банках і палаци по всій Україні (але більш як 30 км від Києва) не означає, що вони не мають права на компенсацію житла в Києві. Це за вашою логікою. Я вважаю, що їх треба перевіряти як субсидіантів - є депозити в банках, акції, майно, дохід, жодної компенсації. Тільки для тих, хто дійсно живе на одну зарплату, не має палаців, має бути компенсація.
І я не апологет влади, я апологет розвитку України, в тому числі й економічного. Іноді влада ініціює правильні, з моєї точки зору, кроки, і я, звісно, їх підтримую. Незалежно навіть від того, хто президент, Ющенко, Янукович чи Порошенко.

За моей логикой, если внимательно прочитать, речь о сбережениях пенсионеров и бюджетников, которые не имеют сейчас текущего обеспечения дающего возможность оплатить элементарное - жизненные нужды и платежи и должны заложить последние трусы, чтобы заплатить по тарифам, чтобы не было долга, и возможно тогда им определят, если сочтут нужным субсидию.
Исходя уже из Вашей логики, депутаты также имеют подобное обеспечение и нищенствуют, получают минималку, не имеют бизнесов. Тогда справедливо выделить, и для них и всем другим гражданам с такими расходами от 10000 до 20000 тысяч компенсации.
И последнее, допустим, что субсидиантов нужно проверять, тогда почему не должны и не будут проверять депутатов? Где в этом я уже не говорю справедливость, где здесь экономический смысл? Нет его, одни все, другим ничего. Только почему то несправедливо умолчать, что депутаты это слуги народа не только в его защите, как говорит гарант, но и в социальной защите в первую очередь. Только дальше слов, у всех у них ничего нет. Вот и все экономическое и социальное развитие.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:58

  ruvex написав:припустимо, що субсідіантов потрібно перевіряти, тоді чому не повинні і не будуть перевіряти депутатів

Я якраз і написав, що потрібно перевіряти як субсидіантів, так і депутатів.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:59

  nalim написав:Очередное доказательство того, что в битве гражданин - государство всегда побеждает государство. Нынешняя власть просто без берегов. Уже готов простить Федорычу золотой батон и Межигорье.


а 10 тыс трупов и сотни тысяц переселенцев простил ВВХ?
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:02

  Автор77 написав:Какое на фиг у них моральное право вообще кого-то проверять в этой стране - в условиях когда вокруг - схемы на схемах и схемами поганяют,причем счет идет не на поганые пару тысяч,которые обнищавшее население пытается на комуналке экономить


идеальная отмазка для пересичного, можно грабить, воровать, насиловать. а как поймают - всегда можно на депутата стрелки перевести. ну а чем пересичный хуже депутата, верно? так и живем
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