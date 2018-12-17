Субсидіантів внесуть до "чорних" і "білих" списків: чого...
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ruvex написав:0mage0 , як апологет влади, прокоментуйте, будь ласка.
Відповідаю вашими ж словами, нардепи не зобов'язані витрачати свої заощадження на поточні витрати. Те, що в них мільйони в банках і палаци по всій Україні (але більш як 30 км від Києва) не означає, що вони не мають права на компенсацію житла в Києві. Це за вашою логікою. Я вважаю, що їх треба перевіряти як субсидіантів - є депозити в банках, акції, майно, дохід, жодної компенсації. Тільки для тих, хто дійсно живе на одну зарплату, не має палаців, має бути компенсація. І я не апологет влади, я апологет розвитку України, в тому числі й економічного. Іноді влада ініціює правильні, з моєї точки зору, кроки, і я, звісно, їх підтримую. Незалежно навіть від того, хто президент, Ющенко, Янукович чи Порошенко.
ruvex написав:0mage0 , як апологет влади, прокоментуйте, будь ласка.
Відповідаю вашими ж словами, нардепи не зобов'язані витрачати свої заощадження на поточні витрати. Те, що в них мільйони в банках і палаци по всій Україні (але більш як 30 км від Києва) не означає, що вони не мають права на компенсацію житла в Києві. Це за вашою логікою. Я вважаю, що їх треба перевіряти як субсидіантів - є депозити в банках, акції, майно, дохід, жодної компенсації. Тільки для тих, хто дійсно живе на одну зарплату, не має палаців, має бути компенсація. І я не апологет влади, я апологет розвитку України, в тому числі й економічного. Іноді влада ініціює правильні, з моєї точки зору, кроки, і я, звісно, їх підтримую. Незалежно навіть від того, хто президент, Ющенко, Янукович чи Порошенко.
За моей логикой, если внимательно прочитать, речь о сбережениях пенсионеров и бюджетников, которые не имеют сейчас текущего обеспечения дающего возможность оплатить элементарное - жизненные нужды и платежи и должны заложить последние трусы, чтобы заплатить по тарифам, чтобы не было долга, и возможно тогда им определят, если сочтут нужным субсидию. Исходя уже из Вашей логики, депутаты также имеют подобное обеспечение и нищенствуют, получают минималку, не имеют бизнесов. Тогда справедливо выделить, и для них и всем другим гражданам с такими расходами от 10000 до 20000 тысяч компенсации. И последнее, допустим, что субсидиантов нужно проверять, тогда почему не должны и не будут проверять депутатов? Где в этом я уже не говорю справедливость, где здесь экономический смысл? Нет его, одни все, другим ничего. Только почему то несправедливо умолчать, что депутаты это слуги народа не только в его защите, как говорит гарант, но и в социальной защите в первую очередь. Только дальше слов, у всех у них ничего нет. Вот и все экономическое и социальное развитие.
nalim написав:Очередное доказательство того, что в битве гражданин - государство всегда побеждает государство. Нынешняя власть просто без берегов. Уже готов простить Федорычу золотой батон и Межигорье.
а 10 тыс трупов и сотни тысяц переселенцев простил ВВХ?
Автор77 написав:Какое на фиг у них моральное право вообще кого-то проверять в этой стране - в условиях когда вокруг - схемы на схемах и схемами поганяют,причем счет идет не на поганые пару тысяч,которые обнищавшее население пытается на комуналке экономить
идеальная отмазка для пересичного, можно грабить, воровать, насиловать. а как поймают - всегда можно на депутата стрелки перевести. ну а чем пересичный хуже депутата, верно? так и живем
0mage0 написав:І я не апологет влади, я апологет розвитку України, в тому числі й економічного. Іноді влада ініціює правильні, з моєї точки зору, кроки, і я, звісно, їх підтримую. Незалежно навіть від того, хто президент, Ющенко, Янукович чи Порошенко.
Автор77 написав:Какое на фиг у них моральное право вообще кого-то проверять в этой стране - в условиях когда вокруг - схемы на схемах и схемами поганяют,причем счет идет не на поганые пару тысяч,которые обнищавшее население пытается на комуналке экономить
идеальная отмазка для пересичного, можно грабить, воровать, насиловать. а как поймают - всегда можно на депутата стрелки перевести. ну а чем пересичный хуже депутата, верно? так и живем
слышали поговорки - "рыба гниет с головы" и "какой поп - такой и приход"? на кого равняться если не на элиту? так не бывает что капитан судна алкаш, а команда - сплошные трезвенники.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
nalim написав:Очередное доказательство того, что в битве гражданин - государство всегда побеждает государство. Нынешняя власть просто без берегов. Уже готов простить Федорычу золотой батон и Межигорье.
а 10 тыс трупов и сотни тысяц переселенцев простил ВВХ?