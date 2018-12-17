Субсидіантів внесуть до "чорних" і "білих" списків: чого...

Додано: Вів 18 гру, 2018 12:51

0mage0 написав: ruvex написав: 0mage0 , як апологет влади, прокоментуйте, будь ласка. 0mage0 , як апологет влади, прокоментуйте, будь ласка.

Відповідаю вашими ж словами, нардепи не зобов'язані витрачати свої заощадження на поточні витрати. Те, що в них мільйони в банках і палаци по всій Україні (але більш як 30 км від Києва) не означає, що вони не мають права на компенсацію житла в Києві. Це за вашою логікою. Я вважаю, що їх треба перевіряти як субсидіантів - є депозити в банках, акції, майно, дохід, жодної компенсації. Тільки для тих, хто дійсно живе на одну зарплату, не має палаців, має бути компенсація.

І я не апологет влади, я апологет розвитку України, в тому числі й економічного. Іноді влада ініціює правильні, з моєї точки зору, кроки, і я, звісно, їх підтримую. Незалежно навіть від того, хто президент, Ющенко, Янукович чи Порошенко. Відповідаю вашими ж словами, нардепи не зобов'язані витрачати свої заощадження на поточні витрати. Те, що в них мільйони в банках і палаци по всій Україні (але більш як 30 км від Києва) не означає, що вони не мають права на компенсацію житла в Києві. Це за вашою логікою. Я вважаю, що їх треба перевіряти як субсидіантів - є депозити в банках, акції, майно, дохід, жодної компенсації. Тільки для тих, хто дійсно живе на одну зарплату, не має палаців, має бути компенсація.І я не апологет влади, я апологет розвитку України, в тому числі й економічного. Іноді влада ініціює правильні, з моєї точки зору, кроки, і я, звісно, їх підтримую. Незалежно навіть від того, хто президент, Ющенко, Янукович чи Порошенко.

За моей логикой, если внимательно прочитать, речь о сбережениях пенсионеров и бюджетников, которые не имеют сейчас текущего обеспечения дающего возможность оплатить элементарное - жизненные нужды и платежи и должны заложить последние трусы, чтобы заплатить по тарифам, чтобы не было долга, и возможно тогда им определят, если сочтут нужным субсидию.Исходя уже из Вашей логики, депутаты также имеют подобное обеспечение и нищенствуют, получают минималку, не имеют бизнесов. Тогда справедливо выделить, и для них и всем другим гражданам с такими расходами от 10000 до 20000 тысяч компенсации.И последнее, допустим, что субсидиантов нужно проверять, тогда почему не должны и не будут проверять депутатов? Где в этом я уже не говорю справедливость, где здесь экономический смысл? Нет его, одни все, другим ничего. Только почему то несправедливо умолчать, что депутаты это слуги народа не только в его защите, как говорит гарант, но и в социальной защите в первую очередь. Только дальше слов, у всех у них ничего нет. Вот и все экономическое и социальное развитие.