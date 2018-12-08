У Мінфіні розраховують отримати від розмитнення авто на "єврономерах" від 5 до 10 млрд грн.
Дивися повний текст У Мінфіні очікують, що держава отримає до 10 млрд грн від розмитнення «єврономерів» за новими правилами.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 14:59
У Мінфіні очікують, що держава отримає до 10 млрд грн...
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Дивися повний текст У Мінфіні очікують, що держава отримає до 10 млрд грн від розмитнення «єврономерів» за новими правилами.
Додано: Пон 17 гру, 2018 14:59
А че в ПФ? Ребята платят налог с авто, им нужны дороги, что бы по ним и ездили эти автомобили.
Инфраструктура, автобаны, качественные дороги.
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