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У Мінфіні очікують, що держава
отримає до 10 млрд грн...

У Мінфіні очікують, що держава отримає до 10 млрд грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:59

У Мінфіні очікують, що держава отримає до 10 млрд грн...

Пропонуємо до обговорення:
У Мінфіні розраховують отримати від розмитнення авто на "єврономерах" від 5 до 10 млрд грн.

Дивися повний текст У Мінфіні очікують, що держава отримає до 10 млрд грн від розмитнення «єврономерів» за новими правилами.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:59

А че в ПФ? Ребята платят налог с авто, им нужны дороги, что бы по ним и ездили эти автомобили.
Инфраструктура, автобаны, качественные дороги.
Rainbow
 
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Кому что, а пацанам - бабки.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 15:48

Тупые расчеты.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:10

Re: У Мінфіні очікують, що держава отримає до 10 млрд грн...

С нынешней "скоростью" растаможки эти поступления затянутся минимум на 80 лет...
a-betic
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:00

  a-betic написав:С нынешней "скоростью" растаможки эти поступления затянутся минимум на 80 лет...

К сожалению, владельцев евроблях нагнут гораздо быстрее.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:50

  nalim написав:
  a-betic написав:С нынешней "скоростью" растаможки эти поступления затянутся минимум на 80 лет...

К сожалению, владельцев евроблях нагнут гораздо быстрее.

Вероятно, ждут пока закончится льготный период для растаможки, а потом сразу возьмутся...
Victor8
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