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В УЗ розповіли, як проявив себе американський локомотив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 15:06
Пропонуємо до обговорення:
Тепловоз ТЕ33АС виробництва General Electric має швидший оборот і може виконувати за зміну більше поїздок, ніж тепловози, які працювали раніше на аналогічних маршрутах.
Дивися повний текст В УЗ розповіли, як проявив себе американський локомотив в перших рейсах
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Додано: Пон 17 гру, 2018 15:06
Может на Борисполь его пустить? Это ребредин по аМельяновски? было Тепловоз ТЕ33АС стало -> локомотив “Тризуб” ? Перемога адназначна)).
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Додано: Пон 17 гру, 2018 15:13
Скоро будут поставки вертолетов)
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