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В УЗ розповіли, як проявив
себе американський локомотив...

В УЗ розповіли, як проявив себе американський локомотив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 15:06

В УЗ розповіли, як проявив себе американський локомотив...

Пропонуємо до обговорення:
Тепловоз ТЕ33АС виробництва General Electric має швидший оборот і може виконувати за зміну більше поїздок, ніж тепловози, які працювали раніше на аналогічних маршрутах.

Дивися повний текст В УЗ розповіли, як проявив себе американський локомотив в перших рейсах.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 15:06

Может на Борисполь его пустить? Это ребредин по аМельяновски? было Тепловоз ТЕ33АС стало -> локомотив “Тризуб” ? Перемога адназначна)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 15:13

Re: импорт

Скоро будут поставки вертолетов)
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:40

Поезда должны ходить по расписанию, это вам не Формула-1.
warlamp
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