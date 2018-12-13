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Порошенко прокоментував
скорочення відділень «Укрпошти»

Порошенко прокоментував скорочення відділень «Укрпошти»
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 15:42

Порошенко прокоментував скорочення відділень «Укрпошти»

Пропонуємо до обговорення:
Петро Порошенко на прес-конференції в Києві 16 грудня прокоментував скорочення відділень «Укрпошти» в селах і припинення доставки пенсій.

Дивися повний текст Порошенко прокоментував скорочення відділень «Укрпошти».
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 15:43

Предвыборный пиар, который рано или поздно закончится. Поэтому пенсам надо готовится к тому, что придется ходить/ездить за деньгами.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:18

Убыточное государственное предприятие, и зарплата у виновника торжества 700 000 грн!
Вот это да, а сколько еще таких предприятий и "таких" ЗП.
От того и живом "хорошо", и средняя потом хорошая:
100 почтальйонов по 3 тыс, это 300 тыс + 700 тыс одного меганача = 1 мио
Поделим на 101 = 9 900 грн средняя, нормально так средняя на Укрпочте.
При этом 100 выживают, а 1 не знает на что деньги тратить.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:59

  Rainbow написав:Убыточное государственное предприятие, и зарплата у виновника торжества 700 000 грн!
Вот это да, а сколько еще таких предприятий и "таких" ЗП.
От того и живом "хорошо", и средняя потом хорошая:
100 почтальйонов по 3 тыс, это 300 тыс + 700 тыс одного меганача = 1 мио
Поделим на 101 = 9 900 грн средняя, нормально так средняя на Укрпочте.
При этом 100 выживают, а 1 не знает на что деньги тратить.

Да нет. Знает он куда деньги тратить, можете не сомневаться.
nalim
 
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