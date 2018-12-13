Петро Порошенко на прес-конференції в Києві 16 грудня прокоментував скорочення відділень «Укрпошти» в селах і припинення доставки пенсій.
Дивися повний текст Порошенко прокоментував скорочення відділень «Укрпошти».
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Додано: Пон 17 гру, 2018 15:42
Порошенко прокоментував скорочення відділень «Укрпошти»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко прокоментував скорочення відділень «Укрпошти».
Додано: Пон 17 гру, 2018 15:43
Предвыборный пиар, который рано или поздно закончится. Поэтому пенсам надо готовится к тому, что придется ходить/ездить за деньгами.
Додано: Пон 17 гру, 2018 16:18
Убыточное государственное предприятие, и зарплата у виновника торжества 700 000 грн!
Вот это да, а сколько еще таких предприятий и "таких" ЗП.
От того и живом "хорошо", и средняя потом хорошая:
100 почтальйонов по 3 тыс, это 300 тыс + 700 тыс одного меганача = 1 мио
Поделим на 101 = 9 900 грн средняя, нормально так средняя на Укрпочте.
При этом 100 выживают, а 1 не знает на что деньги тратить.
Додано: Пон 17 гру, 2018 16:59
Да нет. Знает он куда деньги тратить, можете не сомневаться.
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:33
Re: Порошенко прокоментував скорочення відділень «Укрпошти»
Комментировать обязанность пресс-атташе. Однако если нечего делать, можно комментировать.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:42
Общая численность сотрудников Укпочты 79 тысяч.Из них почтальоны 33 тысячи(причем некоторые работают не на полную ставку).
НЕ ПОЧТАЛЬОНОВ в УКРПОШТЕ 58% !!!
У Смелянского 14 заместителей,у которых ЗП в районе 150-200 тыс.(данные опубликованы спилкой журналистов).
У директоров поштампов в городах тоже армия заступников.Лопаются отделы кадров и бухгалтерии.
Если почтальонов ещё и сокращать - тогда нужно переименовать Укпошту.Подходящее название "Рай для заместителей".
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