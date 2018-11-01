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НБУ розширив перелік підстав
для проведення інспекційних...

НБУ розширив перелік підстав для проведення інспекційних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 15:53

НБУ розширив перелік підстав для проведення інспекційних...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк розширив перелік підстав для проведення інспекційних перевірок з метою посилення захисту вкладників і кредиторів банків.

Дивися повний текст НБУ розширив перелік підстав для проведення інспекційних перевірок.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 15:54

Ага, для защиты вкладчиков... Только о владчиках и думают.
nalim
 
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