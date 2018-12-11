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«Стандарт» оголосили в розшук...

Колишніх власників банку «Стандарт» оголосили в розшук...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 15:56

Колишніх власників банку «Стандарт» оголосили в розшук...

Пропонуємо до обговорення:
Колишнім власникам та посадовим особам банку «Стандарт» оголосили про підозру у незаконному виведенні з банку понад 903 мільйонів гривень, що складає понад 90% ліквідаційної вартості банку.

Дивися повний текст Колишніх власників банку «Стандарт» оголосили в розшук за привласнення понад 90% активів банку.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 15:56

Ребята, занесите денег, некрасиво с крышей не делиться.
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