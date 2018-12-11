Порошенко задекларував ще 10 млн гривень дивідендів
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
ruvex написав:Интересно знает какой прожиточный минимум в стране, в роли гаранта, которой он выступает? Депутаты ВР называли разные цифры от 6200
Причем тут прожиточный минимум? Прожиточный минимум для тех, что вместо того чтоб учится бухал водку и курил за гаражами. Или вы хотите как при коммунизме "от каждого по способности, каждому по репортажности" та хeр Вам а не коммунизм, хотите такое - эмигрируйте на Кубу, там один из последних островков коммунизма остался
Дикий не Дикий написав:Ви хочете сказати що през закінчив 5 академій і йому так пре?
Ага. Учился. Женился. Армия. Закончил учебу в Вузе. И.... бинго: получив высшее образование. в начале 90-х начал заниматься торговлей какао-бобов, да так успешно, что за несколько лет купил несколько кондитерских предприятий и объединил в группу "Рошен". Биография успешного человека, почти один в один, как у предыдушего "легитимного": подворотня, тюрьма... бинго... начальник автобазы, губернатор, президент Или, все таки, махинации с инвестфондами (и ваучерами)? Как законно "обуть" граждан и не сесть Не чуждая и родная ему тема. И тогда и сегодня. Разве нет? Бизнес, только бизнес.