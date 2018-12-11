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Порошенко задекларував ще
10 млн гривень дивідендів

Порошенко задекларував ще 10 млн гривень дивідендів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 15:59

Порошенко задекларував ще 10 млн гривень дивідендів

Пропонуємо до обговорення:
Президент Петро Порошенко задекларував ще 10 млн гривень дивідендів від публічного акціонерного товариства Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд Прайм Ессетс Кепітал.

Дивися повний текст Порошенко задекларував ще 10 млн гривень дивідендів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 15:59

Чего это вдруг решил задекларировать? Готовится к проигрыша выборов?
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:04

Re: Порошенко задекларував ще 10 млн гривень дивідендів

Интересно знает какой прожиточный минимум в стране, в роли гаранта, которой он выступает? Депутаты в таборе ВР называли разные цифры от 6200 :)
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:33

  ruvex написав:Интересно знает какой прожиточный минимум в стране, в роли гаранта, которой он выступает? Депутаты ВР называли разные цифры от 6200 :)

Причем тут прожиточный минимум? Прожиточный минимум для тех, что вместо того чтоб учится бухал водку и курил за гаражами. Или вы хотите как при коммунизме "от каждого по способности, каждому по репортажности" :mrgreen:
та хeр Вам а не коммунизм, хотите такое - эмигрируйте на Кубу, там один из последних островков коммунизма остался :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:41

Ви хочете сказати що през закінчив 5 академій і йому так пре?
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:55

Щоби отримувать такі девіденти треба знаходитися біля "корита",а ще краще ним керувати.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:58

  Дикий не Дикий написав:Ви хочете сказати що през закінчив 5 академій і йому так пре?

Ага. Учился. Женился. Армия. Закончил учебу в Вузе. И.... бинго: получив высшее образование. в начале 90-х начал заниматься торговлей какао-бобов, да так успешно, что за несколько лет купил несколько кондитерских предприятий и объединил в группу "Рошен".
Биография успешного человека, почти один в один, как у предыдушего "легитимного": подворотня, тюрьма... бинго... начальник автобазы, губернатор, президент 8)
Или, все таки, махинации с инвестфондами (и ваучерами)?
Как законно "обуть" граждан и не сесть 8)
Не чуждая и родная ему тема. И тогда и сегодня. Разве нет?
Бизнес, только бизнес.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:03

  sena_2008atp написав:Щоби отримувать такі девіденти треба знаходитися біля "корита",а ще краще ним керувати.

Перепощу себя:
Недавно попалась интересная статья, точнее интересное мнение ее автора, почему Порошенко хочет идти на второй срок - https://u.to/LgNSFA

Если посмотреть на год основания "Рошен" и его развития (с 1996) и карьеру основателя (с 1998 нардеп, с 2006 на госдолжностях, с перерывами на опять же депутатство), то многое сходится.

Відключити Росію від SWIFT: Литва прийняла резолюцію з...
yanyura
 
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