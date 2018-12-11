Порошенко задекларував ще 10 млн гривень дивідендів

Стыдно быть бедным в богатой стране,
Преступно быть богатым в стране бедной.
Конфуций
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Додано: Пон 17 гру, 2018 18:41
Стыдно быть бедным в богатой стране,
Преступно быть богатым в стране бедной.
Конфуций
В игноре Kart, Sommer
Додано: Пон 17 гру, 2018 18:48
Я хочу сказать, что если гарант индифферентен к нуждам граждан страны, то стоит вернуться к подсчету какао-бобов.
Black Jack - White Business
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