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Порошенко задекларував ще
10 млн гривень дивідендів

Порошенко задекларував ще 10 млн гривень дивідендів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:41

  Sommer написав:Да как он посмел! Был ведь никем, простым уборщиком, а как только стал президентом - так сразу миллионы зарабатывать начал!

Доколе?


Стыдно быть бедным в богатой стране,
Преступно быть богатым в стране бедной.
Конфуций
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:48

  ssnet написав:
  ruvex написав:Интересно знает какой прожиточный минимум в стране, в роли гаранта, которой он выступает? Депутаты ВР называли разные цифры от 6200 :)

Причем тут прожиточный минимум? Прожиточный минимум для тех, что вместо того чтоб учится бухал водку и курил за гаражами. Или вы хотите как при коммунизме "от каждого по способности, каждому по репортажности" :mrgreen:
та хeр Вам а не коммунизм, хотите такое - эмигрируйте на Кубу, там один из последних островков коммунизма остался :mrgreen:

Я хочу сказать, что если гарант индифферентен к нуждам граждан страны, то стоит вернуться к подсчету какао-бобов.
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:25

народ беднеет, а петя богатеет...
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