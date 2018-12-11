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Порошенко задекларував ще 10 млн гривень дивідендів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 гру, 2018 18:41
Sommer написав:
Да как он посмел! Был ведь никем, простым уборщиком, а как только стал президентом - так сразу миллионы зарабатывать начал!
Доколе?
Стыдно быть бедным в богатой стране,
Преступно быть богатым в стране бедной.
Конфуций
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Додано: Пон 17 гру, 2018 18:48
Я хочу сказать, что если гарант индифферентен к нуждам граждан страны, то стоит вернуться к подсчету какао-бобов.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 20:25
народ беднеет, а петя богатеет...
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Додано: Вів 18 гру, 2018 13:46
Тракторист написав:
народ беднеет, а петя богатеет...
Слуга народа.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 16:30
Так, 14 декабря Петр Порошенко задекларировал 1 млн и 9 млн гривен дивидендов от Прайм Эссетс Кэпитал.
Как отмечают Українські новини, с января дивиденды Президента от этого инвестфонда составили суммарно 154,7 млн гривен.
Речь идет именно о сравнении задекларированных Президентом доходов, а не его прибыли.
13,7 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ).
Напомним, в ноябре Петр Порошенко дополнительно задекларировал 60 млн гривен дивидендов от фонда Прайм Эссетс Кэпитал.
непонятно, что имели ввиду, говоря, что это доходы, а не прибыль.
но слово "дивиденды" означает именно прибыль, а не доходы.
это часть прибыли акционерного общества, распределяемая среди акционеров.
если нет прибыли, то дивидендов быть не может.
из перечисленного в статье только это может быть без прибыли:
Кроме того, в текущем году глава государства задекларировал 28,8 млн гривен доходов от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав, и 0,8 млн гривен дохода от продажи недвижимости.
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