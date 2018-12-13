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Укрзалізниця у 2019 році має погасити борги на 39 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 гру, 2018 16:02
Пропонуємо до обговорення:
Акціонерна компанія «Укрзалізниця» в 2019 році планує залучити запозичення на суму 40 млрд грн.
Дивися повний текст Укрзалізниця у 2019 році має погасити борги на 39 млрд грн
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Додано: Пон 17 гру, 2018 16:02
Самая коррупционная контора.
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