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Укрзалізниця у 2019 році має
погасити борги на 39 млрд грн

Укрзалізниця у 2019 році має погасити борги на 39 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:02

Укрзалізниця у 2019 році має погасити борги на 39 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Акціонерна компанія «Укрзалізниця» в 2019 році планує залучити запозичення на суму 40 млрд грн.

Дивися повний текст Укрзалізниця у 2019 році має погасити борги на 39 млрд грн.
R2
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