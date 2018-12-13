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НБУ: банківський сектор отримає
рекордний прибуток 2018 року

НБУ: банківський сектор отримає рекордний прибуток 2018 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:07

НБУ: банківський сектор отримає рекордний прибуток 2018 року

Пропонуємо до обговорення:
Після чотирьох збиткових років банківський сектор отримав прибуток за результатами десяти місяців поточного року.

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R2
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Оптимистка. Годовая цифра будет меньше в половину, как минимум.
Omega
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:18

Вот где деньги.
nalim
 
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