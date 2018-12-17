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НБУ: банківський сектор отримає рекордний прибуток 2018 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 гру, 2018 16:07
Пропонуємо до обговорення:
Після чотирьох збиткових років банківський сектор отримав прибуток за результатами десяти місяців поточного року.
Дивися повний текст НБУ: банківський сектор отримає рекордний прибуток 2018 року
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Додано: Пон 17 гру, 2018 16:07
Оптимистка. Годовая цифра будет меньше в половину, как минимум.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 16:18
Вот где деньги.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 23:17
В отчёте НБУ есть четкое определение вышесказанному - "мизер"
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