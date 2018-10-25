В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу
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Додано: Пон 17 гру, 2018 16:38
Пропонуємо до обговорення:
Євросоюз знову закликає Україну зняти мораторій на експорт необробленої деревини, а також впровадити адміністративні та інституційні реформи, а також забезпечити функціонування адміністративної системи.
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В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу
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R2
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Додано: Пон 17 гру, 2018 16:38
в этот раз отморозиться не получится - "помощь" в размере 500 лямов евро зачислена в бюджет, лес надо отдать
sequence
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Додано: Пон 17 гру, 2018 16:45
Совсем вэлыкыя друзи Украины берега потеряли. Лес под видом дров уже не устраивает?
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Додано: Пон 17 гру, 2018 16:51
sequence написав:
в этот раз отморозиться не получится - "помощь" в размере 500 лямов евро зачислена в бюджет, лес надо отдать
Не набридло брехати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:24
lapay написав: sequence написав:
в этот раз отморозиться не получится - "помощь" в размере 500 лямов евро зачислена в бюджет, лес надо отдать
Не набридло брехати?
Эх лес поехал
https://korrespondent.net/business/econ ... yz-ukrayny
tigr-uu
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Додано: Пон 17 гру, 2018 19:14
lapay написав:
Не набридло брехати?
А на видео наверно вагоны с шоколадками рошен поехали?
Хотя
sequence написав:
"помощь" в размере 500 лямов евро зачислена в бюджет, лес надо отдать
можно и "озабоченность" проявить, вот СП2 запретите и тогда про лес поговорим..
Джон
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Додано: Пон 17 гру, 2018 19:30
Джон написав:
А на видео наверно вагоны с шоколадками рошен поехали?
Контрабандою в Китай. А чё, показали лохторату якісь вагони, і готово - народ нєгодуєт.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
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Додано: Пон 17 гру, 2018 19:43
lapay написав:
Контрабандою в Китай.
ага в Китай с украинским языком в комментах... это вы соевые людей за лохов держите.
Джон
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Додано: Пон 17 гру, 2018 20:10
Джон написав: lapay написав:
Контрабандою в Китай.
ага в Китай с украинским языком в комментах... это вы соевые людей за лохов держите.
Точно в Китай, там же і кордон видно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
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