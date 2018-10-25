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В ЄС нагадали Києву про
заборону на вивезення лісу

В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:38

В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу

Пропонуємо до обговорення:
Євросоюз знову закликає Україну зняти мораторій на експорт необробленої деревини, а також впровадити адміністративні та інституційні реформи, а також забезпечити функціонування адміністративної системи.

Дивися повний текст В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:38

в этот раз отморозиться не получится - "помощь" в размере 500 лямов евро зачислена в бюджет, лес надо отдать
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:45

Совсем вэлыкыя друзи Украины берега потеряли. Лес под видом дров уже не устраивает?
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:51

Re: В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу

  sequence написав:в этот раз отморозиться не получится - "помощь" в размере 500 лямов евро зачислена в бюджет, лес надо отдать

Не набридло брехати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:24

  lapay написав:
  sequence написав:в этот раз отморозиться не получится - "помощь" в размере 500 лямов евро зачислена в бюджет, лес надо отдать

Не набридло брехати?

Эх лес поехал

https://korrespondent.net/business/econ ... yz-ukrayny
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:14

Re: В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу

  lapay написав:Не набридло брехати?
А на видео наверно вагоны с шоколадками рошен поехали?
Хотя
  sequence написав:"помощь" в размере 500 лямов евро зачислена в бюджет, лес надо отдать
можно и "озабоченность" проявить, вот СП2 запретите и тогда про лес поговорим..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:30

Re: В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу

  Джон написав:А на видео наверно вагоны с шоколадками рошен поехали?

Контрабандою в Китай. А чё, показали лохторату якісь вагони, і готово - народ нєгодуєт. ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:43

Re: В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу

  lapay написав:Контрабандою в Китай.
ага в Китай с украинским языком в комментах... это вы соевые людей за лохов держите.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:10

  Джон написав:
  lapay написав:Контрабандою в Китай.
ага в Китай с украинским языком в комментах... это вы соевые людей за лохов держите.

Точно в Китай, там же і кордон видно. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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